Edirne'nin Keşan ilçesinde hayırseverliğiyle tanınan gazeteci yazar Önkal Kılavuz, engelli vatandaşlara kazandırdığı akülü ve tekerlekli sandalyeler ile köy ve kurumlara hediye ettiği Atatürk büstleriyle örnek olmaya devam ediyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya bölgesinde sosyal sorumluluk projeleri ve yardımlarıyla gönülleri fetheden gazeteci yazar Önkal Kılavuz, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemeyi sürdürüyor.

Yıllardır gerçekleştirdiği yardımlarla yüzlerce vatandaşın yüzünü güldüren Kılavuz, bu anlamlı çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini açıkladı. Hayırsever kişiliğiyle her kesimin takdirini toplayan Önkal Kılavuz, özellikle engelli bireylerin hayata daha güçlü tutunabilmesi için başlattığı çalışmalardan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kılavuz, 'Yüzlerce engelli insanı sevindirdim ve bundan sonra da sevindirmeye devam edeceğim. Ayrıca Atatürk büstü ihtiyacı olan köylerimize ve kurumlara bunları temin ederek kendilerine hediye ettim ve etmeye de devam edeceğim' dedi.