Güzide Gençlik Merkezi'nde düzenlenen YKS Deneme Sınavı öncesinde, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz gençlerle bir araya geldi. Başkan Büyükgöz, sınav öncesi öğrencilerle sohbet ederek başarı dileklerini iletti.

KOCAELİ (İGFA) -Gençlerin eğitimine destek olmak amacıyla gerçekleştirilen deneme sınavına katılan öğrenciler, gerçek sınav atmosferini deneyimleme fırsatı buldu.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Büyükgöz, onların heyecanına ortak olurken, motivasyonlarını artıracak tavsiyelerde de bulundu.

Gençlerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Başkan Büyükgöz, 'Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin en iyi şekilde hazırlanabilmesi için tüm imkânlarımızla destek olmaya devam ediyoruz. Bu tür deneme sınavlarıyla öğrencilerimizin eksiklerini görmelerini ve sınav tecrübesi kazanmalarını önemsiyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.