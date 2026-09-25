Gebze'de 1994 yılından bu yana Pamukkale Turizm'in yazıhane işletmeciliğini yürüten tanınmış iş insanı Nihat Yılmaz'ın emekliye ayrılmasının ardından bayrağı oğulları Murat ve Burak Yılmaz devraldı. Yılmaz kardeşler, 32 yıllık tecrübeyi geleceğe taşıyarak şehirlerarası yolcu taşımacılığındaki hizmetlerini sürdürüyor.

Mesut IŞIK / KOCAELİ (İGFA) - Gebze'de şehirlerarası ulaşım denildiğinde uzun yıllardır akla gelen isimlerden biri olan Pamukkale Turizm, Yılmaz ailesinin işletmeciliğinde hizmet kalitesini artırarak yoluna devam ediyor

1994 yılında Pamukkale Turizm'in Gebze bölge işletmeciliğini üstlenen Nihat Yılmaz, geçen 32 yıllık süreçte yaptığı çalışmalarla firmanın Gebze ve çevresindeki konumunu güçlendirdi. Yılmaz'ın emekliye ayrılmasıyla birlikte işletmenin yönetimini oğulları Murat ve Burak Yılmaz devraldı.

Gebze Otogarı'nda bulunan Pamukkale Turizm yazıhanesi, başta Ege Bölgesi olmak üzere Akdeniz, Trakya, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerine gerçekleştirilen seferlerde yolculara hizmet sunuyor.

Yılmaz kardeşler, babalarından devraldıkları tecrübeyi yeni dönem anlayışıyla birleştirerek yolcu memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedefliyor.

'32 YILDA ZİRVEYE BİRLİKTE TAŞIDIK'

Pamukkale Turizm Gebze işletmecisi Murat Yılmaz, babası Nihat Yılmaz'ın 1994 yılında başlattığı hizmet yolculuğunu aynı anlayışla sürdürdüklerini belirterek, 'Babam Nihat Yılmaz, 1994 yılında başladığı Gebze Pamukkale Turizm yazıhanelerinin bölge işletmeciliğini 32 yıl içerisinde hep birlikte zirveye taşıdı. Bu süreçte yaptığımız çalışmalarla herkesin takdirini kazanmayı başardık.' dedi. Gebze Otogarı'ndaki yazıhaneden yolculara en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, 'Zamanında kalkış, istenilen yere zamanında varış ve müşterilerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutmayı başardık. Pamukkale Turizm, yenilenen araç filosuyla güvenli ve kaliteli yolculuk sunmaya devam ediyor' diye konuştu.

Yılmaz kardeşler, babalarından devraldıkları 32 yıllık hizmet mirasını daha da ileriye taşıyarak Gebze ve bölge halkına kaliteli, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmayı sürdürüyor.