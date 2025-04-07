Gebze Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve geleneksel hale dönüşen Uluslar Arası Gebze Ultra Trail’i için sporcu başvuruları başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gebze Ultra Trail için kayıtlar başladı. Gebze Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve geleneksel hale dönüşen Uluslar Arası Gebze Ultra Trail’i için sporcu başvuruları başladı.

Bu sene 4.’sü Denizli Gölet’inde düzenlenecek Uluslar Arası Gebze Ultra Trail’i 10 K Osman Hamdi Bey, 27 K Hannibal, 51 K Fatih Sultan Mehmet Han kategorilerinde koşulacak. Her sene farklı ülkelerde yüzlerce sporcunun dereceye girebilmek için mücadele ettiği Uluslar Arası Gebze Ultra Trail’ine başvurular https://apphurra.com/etkinlik/gebze-ultra-trail-2025 adresi üzerinden alınacak.