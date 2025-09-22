Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında sürdürdüğü sıfır asfalt serim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Yavuz Selim Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde asfalt serim işlemleri gerçekleştiriliyor.KOCAELİ (İGFA) - Gebze'de Yeni Bağdat Caddesi’nde asfalt serimi başladı.

Vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânına kavuşması için yoğun bir mesai harcayan belediye ekipleri, planlanan program dâhilinde cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Gebze Belediyesi yetkilileri, kent genelinde yol bakım ve yenileme çalışmalarının aralıksız süreceğini ifade etti.