Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ve oda başkanları, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş’ı ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Ahilik Haftası, Konya’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak ve oda başkanları, hafta kapsamında Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş’ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, “Aslında bizim için her hafta Ahilik Haftası. 365 gün ahilik düsturuyla devam ediyoruz ve istişarelerimizi sürdürüyoruz. Her zaman esnafımızın yanındayız. Ahilik kültürünü yaşatan tüm esnaflarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyorum” dedi.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak da esnaflar olarak ekonomiye ve sosyal hayata yön vermeye çalıştıklarını belirterek, “Konya Büyükşehir Belediyemiz her bir meslek dalımızla ilgili elinden gelen tüm çabayı, gayreti sarf ediyor. Bizim için her gün ahilik günü, bu her gün için size teşekkür ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.