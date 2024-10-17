Kocaeli Büyükşehir Zabıtası, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin okullarına güvenle ulaşabilmeleri için gerekli önlemleri alıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de vatandaşlar ile kurum arasında köprü vazifesi gören Büyükşehir Zabıtası; halkın güvenliği, sağlığı ve mutluluğu için 7/24 kesintisiz hizmet veriyor. Vatandaş ile her zaman iç içe olan zabıta, okul önlerinde de görev alarak giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilere karşıdan karşıya geçişlerde yardımcı oluyor. Bu bağlamda Kocaeli genelinde olduğu gibi Gebze bölgesinde de okul giriş ve çıkış güvenliği Büyükşehir zabıtasına emanet. Gebze’de okul önlerinde özellikle minik öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarının düzeni Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı motorize ve araçlı zabıtalar tarafından sağlanıyor.

ANNE VE BABALAR RAHAT NEFES ALIYOR

Büyükşehir’e bağlı Gebze Bölgesi Zabıta Amirliği ekipleri, eğitimin başlangıç ve bitiş saatlerinde minik öğrencilerin okul önlerinde yaya geçitlerini güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlıyor. Böylece yoldaki trafik yoğunluğunda öğrencilerin problem yaşamasının da önüne geçiliyor. Uygulama sayesinde çocuklar güvenli bir şekilde okula girerken, anne ve babalar da rahat bir nefes alıyor.