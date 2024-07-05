İSTANBUL (İGFA) - Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen “İhracatın Şampiyonları” araştırmasının 2023 yılı sonuçları açıklandı. 2015 yılından bu yana cam ambalaj sektöründeki yenilikçi ürün yelpazesini, geleceği şekillendiren teknolojileri ile iş ortağı olarak gördüğü müşterileriyle buluşturan GCA, cam ambalaj sektöründe “En Fazla İhracat Gerçekleştiren Firma” kategorisinde 2’ncilik ödülüne layık görüldü.

“ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLERİMİZLE GLOBAL PAZARDA DAHA GÜÇLÜ BİR KONUMA GELMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Ödüle ilişkin değerlendirmelerde bulunan GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, “GCA olarak, gıda ve içecek kategorilerinde dünya standartlarındaki cam şişe ve kavanozlarımız ile bütün kıtalara ihracat yapar pozisyona geldik. Şu anda 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Son bir yılda ihracat yaptığımız ülkelere Orta Amerika, Güney Amerika ve Meksika’yı da ekledik. Bu başarımızın arkasında kaliteli ve yenilikçi ürünlerimiz bulunuyor. Müşterilerimizin güveni ve iş ortaklarımızın desteğiyle elde ettiğimiz bu başarı, sürdürülebilir büyüme hedeflerimize olan inancımızı pekiştiriyor. Gelecekte de yenilikçi ve çevre dostu ürünlerimizle global pazarda daha güçlü bir konuma gelmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.