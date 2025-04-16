Gaziosmanpaşa Belediyesi, Veterinerlik hizmeti sunduğu GOPVET mobil veterinerlik aracı ile 16 mahallede sokak hayvanlarına yönelik sağlık taraması, kuduz aşısı ve mikroçip uygulaması yapıyor.

Gaziosmanpaşa’da sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi adına Gaziosmanpaşa Belediyesi, GOPVET isimli mobil veterinerlik aracını hizmete aldı. GOPVET, program dahilinde ilçedeki 16 mahalleyi dolaşarak, sokak hayvanlarının sağlık taramalarını gerçekleştirecek.

Çalışma kapsamında kuduz aşısı ve mikroçip uygulamalarıyla hayvanlar sisteme kaydedilirken, acil sağlık durumlarına da anında müdahale edilerek, yerinde ilkyardım ve tedavi yapılacak. Tedavisi devam etmesi gereken sokak hayvanları ise Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne ait hayvan bakım evlerine götürülerek, sağlıklarına kavuşana kadar burada tedavi altına alınacak.

“HEP BİRLİKTE DAHA YAŞANABİLİR BİR GAZİOSMANPAŞA İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

GOPVET mobil veterinerlik aracının tanıtımını yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, “Sokaklarımızı paylaştığımız can dostlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek hepimizin sorumluluğu. GOPVET aracımızla, 16 mahallemizi dolaşarak sağlık taramaları ve kuduz aşıları yapacağız, mikroçip uygulamasıyla sistemimize kaydedeceğiz. Aynı zamanda sahada karşılaştığımız acil durumlara yerinde müdahale ederek, can dostlarımızın yanında olacağız. Hep birlikte daha yaşanabilir bir Gaziosmanpaşa için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.