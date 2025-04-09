Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, Emniyet Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Hastane Müdürü Serhat Nizam ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Melda Tunçel Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü Murat Özburun’u makamında ziyaret etti.

Ziyarette, toplum huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakârca görev yapan tüm emniyet mensuplarına teşekkür edilerek, Polis Teşkilatı’nın 179. kuruluş yılı kutlandı.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi heyeti, bu özel günde Emniyet Teşkilatı’nın yanında olduklarını belirterek, görev başındaki tüm polislerin başarılarının devamını diledi.