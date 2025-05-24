Gaziosmanpaşa Belediyesi, vatandaşa büyük kolaylıklar sunan yeni kentsel dönüşüm modelini tanıttı. Sıfır faiz, teslim sonrası ödeme, uzun vade ve sabit taksit gibi imkanlar sağlayan proje ile vatandaşların, yaşadıkları mahalleden kopmadan, modern ve depreme dayanıklı konutlara kavuşması amaçlanıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçeyi afetlere dirençli hale getirmek amacıyla sürdürdüğü kentsel dönüşüm çalışmalarını, yeni finansman modeliyle daha da hızlandırıyor. “4x4’lük kentsel dönüşüm” sloganıyla hayata geçirilen projenin tanıtımı, Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programla yapıldı. Toplantıya Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, GOPAŞ Genel Müdürü Özer Akay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“GAZİOSMANPAŞA’DA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Yeni kentsel dönüşüm modelinin tanıtımını yapan Başkan Bahçetepe, “Güvenli konutlarda oturmak, insanımızın en temel yaşam hakkıdır. Uzlaşma ve gönüllülük esasına dayanan, vatandaşı mağdur etmeyen, sesini duyan, adil bir kentsel dönüşüm modelini ilçemizde hızla hayata geçirmek istiyoruz. Kentsel dönüşüme büyük bir ivme kazandıracağına inandığımız bu yeni modeli, Gaziosmanpaşa’da ilk kez konuşuyoruz. Sıfır faiz, teslim sonrası ödeme, uzun vade ve sabit taksitle ödeme imkanıyla aslında bir ilki gerçekleştiriyoruz. Vatandaşımızın kentsel dönüşüm ile güvenli konutlara kavuşmasını istiyoruz” dedi.

Kentsel dönüşüm ile sadece binalar değil yeni bir yaşam alanı oluşturmak istediklerinin altını çizen Başkan Bahçetepe, “Kentsel dönüşüm, sadece yüksek katlı binalar yapmak değildir. Çocuklarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin, emeklilerimizin hayatını idame ettirecekleri donatı alanları ile birlikte bir kentsel dönüşüm tasarladık. Uzlaşma süreci bittikten sonra çok hızlı bir şekilde projeye başlayarak, 1,5-2 senede daireleri teslim etmek istiyoruz. Şimdiden hepimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

SARIGÖL VE YENİDOĞAN’DA MODERN YAŞAM ALANLARI OLUŞTURULACAK

Yeni kentsel dönüşüm modeli ilk olarak Sarıgöl-Yenidoğan 12B Kentsel Dönüşüm Projesi ve Sarıgöl 1492 Ada Kentsel Dönüşüm Projesi’nde uygulanacak. Uzlaşma sürecinin tamamlanmasının ardından bölgeye toplamda 1.690 konut inşa edilecek. Bunun yanı sıra, oluşturulacak otoparklar, çocuk oyun alanları, okullar, spor salonları, yürüyüş yolları ve yeşil alanlar ile vatandaşlara modern ve nefes alan yaşam alanları sunulacak.