Gaziosmanpaşa Belediyesi, içerisinde ilçenin ilk emekli evi, gençlik merkezi, kütüphane, çocuk oyun alanları ile yeşil alanların yer aldığı Mustafa Yeşil Yaşam Merkezi’ni düzenlenen törenle hizmete açtı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, her yaştan vatandaşa hizmete verecek olan, sosyal ve çok fonksiyonlu proje olarak inşa edilen Mustafa Yeşil Yaşam Merkezi’nin açılışını yaptı. 2002 yılında görevi başındayken uğradığı saldırı sonucu şehit edilen eski Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Mustafa Yeşil’in adının verildiği yaşam merkezinin açılış törenine; Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Mustafa Yeşil’in abileri Süleyman Yeşil, Hüseyin Yeşil ve çocukları, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda Gaziosmanpaşalı katıldı.

"YATIRIMLARDA ÖNCELİĞİMİZ ÇOCUKLAR GENÇLER, KADINLAR VE EMEKLİLER OLACAK"

Yaşam merkezinin açılış töreninde konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız hepimize kutlu olsun. Böylesine anlamlı ve özel bir günde Gaziosmanpaşa’mıza yakışacak, her yaştan komşumuzun gündelik hayatına dokunacak, gençlerimizi bu mekanlarla buluştururken; emekli evini yaparak aynı zamanda emeklilerimize bir vefa borcumuzu da ödemiş oluyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Gaziosmanpaşa’nın bütün kaynaklarını vatandaşlarımızın lehine kullanmak, yatırımlarımızla onların gündelik hayatını kolaylaştırmak, bizim için çok önemli bir yol haritasını oluşturuyor. Bugün yaptığımız Mustafa Yeşil Yaşam Merkezi aslında bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla önümüzdeki süreçlerde yapacağımız yatırımlarda önceliğimiz çocuklar gençler, kadınlar ve emekliler olacak" diye konuştu.

"BU GÜZEL ESER, NİCE GÜZEL İNSANLARA YETİŞMESİNE VESİLE OLSUN"

Şehit Mustafa Yeşil’in abisi Hüseyin Yeşil kürsüde yaptığı konuşmada, "Cenaze namazının kılındığı bu caminin yanında rahmetli Mustafa Yeşil adına böyle güzel bir eserin yapılması, onun gönüllerde yer etmesine, daima hatırlanmasına, anıldığında da rahmetle yad edilmesine vesile olacak çok kıymetli bir adımdır. Rabbimden diliyoruz ki bu güzel eser, nice güzel insanlara yetişmesine vesile olsun. Bugün burada bulunan ve emeği geçen herkese Mustafa Yeşil ve ailesi adına tekrardan teşekkür ediyorum. Ne mutlu gönüllerde yer tutan güzel insanlara" dedi.

"KARDEŞİMİN BÖYLE GÜZEL BİR ESERLE HATIRLANMASI BİZİ MUTLU ETTİ"

Yeşil’in kardeşlerinden Süleyman Yeşil ise "Rahmetli Mustafa Yeşil kardeşimin böyle güzel bir eserle yapılıp hatırlanması bizi mutlu etti. Burası her görüldüğünde rahmetle yad edilecek. Bu, onun şehitlik mertebesinin bir eseri. Yoksa birisi öldüğü zaman ona kimse bir şey yapmıyor, gidiyor defnediyorlar, unutulup gidiyor. Mustafa Yeşil’i böyle bir eserle anılmasına mutlu olduk biz de" şeklinde konuştu. Mustafa Yeşil Yaşam Merkezi açılışı, katılımcıların kurdele kesimi ile yapıldı.