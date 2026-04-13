Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e eğitim alanındaki katkıları nedeniyle Fahri Hemşehrilik Payesi verilmesini kararlaştırdı. Kentte deprem sonrası eğitim yatırımlarının toplamı 29 milyar lirayı aştı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 Nisan ayı toplantısında, eğitim ve tarım başta olmak üzere birçok gündem maddesi ele alındı. Toplantıya Fatma Şahin başkanlık etti.

Mecliste alınan kararla, eğitim şehrine yaptığı katkılar nedeniyle Yusuf Tekin'e Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı verilmesi kabul edildi. Karara ilişkin konuşan Fatma Şahin, 6 Şubat depremlerinin ardından kentte 105 okulun kullanılamaz hale geldiğini hatırlatarak, bugüne kadar 142 proje kapsamında 135 okul, 3 bin 252 derslik ve çeşitli eğitim tesislerinin tamamlandığını söyledi.

Şahin, kentte yürütülen eğitim yatırımlarının toplam maliyetinin 19,9 milyar liraya ulaştığını, devam eden projelerle birlikte bu rakamın 29 milyar lirayı aştığını ifade etti. Deprem sonrası eğitim altyapısının hızla yeniden inşa edildiğini vurguladı. Mecliste ayrıca tarımsal destek kararları da alındı. Araban ilçesinde üreticilere yüzde 50 hibeli 150 bin karpuz fidesi dağıtılması kararlaştırıldı.

Projenin toplam maliyetinin 6,3 milyon lira olduğu, bunun yarısının büyükşehir belediyesi tarafından karşılanacağı açıklandı. Toplantıda, sürdürülebilir şehircilik hedefleri kapsamında 'paylaşımlı elektrikli bisiklet' sistemine yönelik teklif de komisyonlara sevk edildi. Sistemle kent içi kısa mesafeli ulaşımın daha çevreci ve erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Meclis birleşiminde ayrıca encümen üyelikleri ve çeşitli ihtisas komisyonlarına seçimler yapılarak yeni görev dağılımları belirlendi.

Meclis Divan Katipliği'ne Mehmet Erim Arıkan ve Celalettin Terlemez asil üye, Ali Göl ile Mehmet Açıkgöz ise yedek üye olarak seçildi.

Meclis'in 1. ve 2. Başkan Vekilliği seçiminde ise Halil Uğur 50 oyla 1'inci Başkan Vekili, Mehmet Murat Özgüler de 48 oyla 2'nci Başkan Vekili oldu. Başkan vekillerinin yerel seçimlere kadar görev yapacağı bildirildi.

Encümen üyeliğine, Halil Uğur, Sait Şahin, Ertuğrul Teymur, Cuma Kaymakçı ve Ural Yıldırım seçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'na Mehmet Murat Özgüler, Mustafa Durmuş, Mehmet Okutan, Sait Şahin, Salim Uğur, Atilla Sarıkaya, Yakup Aslan, Ersin Atar ve Yılmaz Güler bir yıl süreyle görev yapmak üzere oy birliğiyle seçildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nda Halil Uğur, Cuma Güzel, Mustafa Güzel, Mehmet Murat Özgüler, Mehmet Özdemir, Bekir Öztekin, Hasan Şencan, Nizamettin Özseven ve Fadime Sayın yer aldı.

Ulaşım Komisyonu üyeliklerine Halil Uğur, Sadin Kelek, Ahmet Kılıç, Mahmut Işık, Atilla Sarıkaya, Talip Yılmaz, Vural Yıldırım, Ali Göl ve Yakup Aslan seçildi.

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'na ise Mustafa Durmuş, Erim Arıkan, Mehmet Okutan, Sait Şahin, Mahmut Işık, Mehmet Güzel, Yılmaz Güler, Uğur Hacıoğlu ve Tanju Bayındırlı oy birliğiyle seçildi.

Çevre ve Sağlık Komisyonu'nda Abdülkadir Sökücü, Mehmet Çelik, Ali Göl, Mehmet Hamzaoğlu, Orhan Yılmaz, Mehmet Ateş, Ersin Atar, Mehmet Baştimur ve Halil Kaya görev aldı.

Hukuk Komisyonu üyeliklerine Osman Toprak, Mehmet Okutan, Mustafa Durmuş, Mehmet Erim Arıkan, Celalettin Terlemez, İbrahim Halil Arslan, Tanju Bayındırlı, Ersin Atar ve Halil Kaya seçildi.

Tarife Komisyonu'nda Mehmet Murat Özgüler, Abdülkadir Sökücü, Ali Göl, Kenan Üzümcü, Orhan Yılmaz, Mehmet Güzel, Mehmet Baştimur, Mehmet Sucu ve Uğur Hacıoğlu yer aldı.

Turizm ve Estetik Komisyonu'na Mehmet Açıkgöz, Mehmet Özçelik, Ali Göl, Abdülkadir Sökücü, Salim Uğur, Mehmet Ateş, Yılmaz Güler, Mehmet Baştimur ve Ersin Atar seçildi.

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda ise Mehmet Okutan, Mehmet Hamzaoğlu, Mustafa Durmuş, Abbas Coşkun, Mehmet Güzel, Fadime Sayın ve Uğur Hacıoğlu görev aldı.