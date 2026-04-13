Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karkamış-Nusaybin ve Şenyurt-Mardin hatlarında yürütülen rehabilitasyon çalışmalarının tamamlandığını ve hatların yeniden tren trafiğine açıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye sınırında bulunan demiryolu hatlarında yürütülen kapsamlı yenileme çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, toplam 325 kilometrelik Karkamış-Nusaybin hattı ile 25 kilometrelik Şenyurt-Mardin hattının 31 Mart itibarıyla yeniden tren trafiğine açıldığını belirtti.

Çalışmalar kapsamında 310 kilometrelik hatta makinalı tamirat gerçekleştirildiğini aktaran Uraloğlu, ayrıca 100 kilometrelik balast eleme ve 100 kilometrelik imla takviyesi yapıldığını ifade etti. Hat boyunca 2 bin 500'ü aşkın köprü traversinin de yenilendiği bildirildi.

https://twitter.com/a_uraloglu/status/2043665889996779557

Yapılan çalışmaların demiryolu altyapısını daha güvenli ve verimli hale getirdiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım altyapısını güçlendirme hedefi doğrultusunda yatırımların sürdüğünü kaydetti.

Bakan Uraloğlu, 'Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında demiryollarımızı daha güçlü ve daha güvenli hale getirmeye devam ediyoruz' değerlendirmesinde bulundu.