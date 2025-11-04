Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması ve tarımsal alanlarda artan üvez yoğunluğu nedeniyle ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ve tarımsal alanlarda gözlemlenen üvez yoğunluğunun etkisiyle şehir genelinde üvez popülasyonunun olağan dönemin üzerine çıkmasına karşı ilaçlama çalışmalarını güçlendirdi.

Küresel ısınma ile birlikte değişen iklim koşulları, özellikle fıstık bahçelerinde üvezin üreme hızını artırırken, Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı mevcut ilaçlama programına ek uygulamalar başlatarak sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Şube Müdürlüğü'ne bağlı 50 araç ve 110 uzman personel, koordineli şekilde Gazi şehrin dört bir yanında sağlığı, huzuru ve yaşam kalitesini korumak için 7 gün 24 saat görev yapıyor. Ekipler; detaylı saha tespitleri, larva mücadelesi ve uçkun ilaçlamasını bilimsel yöntemlerle hazırlanan planlar doğrultusunda, çevreye duyarlı ve insan sağlığına zarar vermeyen yüksek etkili ilaçlarla gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi, üvezle mücadelede ilgili kurumlarla iş birliğini sürdürüyor ve kent genelinde vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırarak devam ettirecek.