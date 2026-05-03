TRABZON (İGFA) - Karayolları Genel Müdürlüğü, 14 bin 500 metre uzunluğuyla Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Zigana Tüneli'nin ulaşıma sağladığı katkılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, tünelin 90 virajı devre dışı bırakarak güzergâhı 8 kilometre kısalttığı ve seyahat süresini ortalama 20 dakika azalttığı belirtildi. Projenin özellikle kış aylarında yaşanan ulaşım sorunlarını ortadan kaldırarak güvenli ve kesintisiz bir yolculuk imkânı sunduğu vurgulandı. Tünelin, bölgedeki yerleşim alanları, limanlar, turizm ve sanayi merkezlerine kesintisiz erişim sağlayarak hem bölgesel kalkınmaya hem de uluslararası ticarete önemli katkılar sunduğu ifade edildi.

Zigana Tüneli'nin, Karadeniz ile iç bölgeler arasındaki ulaşım standardını yükselten stratejik bir yatırım olduğu kaydedildi.