Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamında gerçekleştirilen bireysel değerlendirme sonuçlarını açıkladı. BİLSEM'lerde eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıtları 27 Temmuz'da başlayacak.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yapılan açıklamaya göre, genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yürütülen bireysel değerlendirme süreci tamamlandı.

Değerlendirmeler sonucunda başarılı olan öğrenciler, 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında örgün eğitim gördükleri okulun bağlı bulunduğu il veya ilçedeki Bilim ve Sanat Merkezlerine kayıt yaptırabilecek.

Sonuçlara itiraz etmek isteyen veliler ise 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığının e-İtiraz sistemi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

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