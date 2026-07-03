Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaşam boyu öğrenme anlayışıyla hizmet veren KO-MEK kursları, bugüne kadar 1 milyon 173 binden fazla kişiye ulaştı. Mesleki, kültürel ve kişisel gelişim alanlarında sunduğu eğitimlerle kentte önemli bir marka haline geldi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaşam boyu öğrenme anlayışıyla hizmet veren KO-MEK kursları, mesleki, kültürel ve kişisel gelişim alanlarında sunduğu eğitimlerle milyonlarca vatandaşın hayatına dokunmaya devam ediyor.

Kuruluşundan bu yana 1 milyon 173 binden fazla kişiye ulaşan KO-MEK, eğitimden istihdama uzanan çalışmalarıyla kentin en önemli eğitim markalarından biri haline geldi.

EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE ÖNCÜ VİZYON

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü eğitim ve kültür faaliyetleriyle vatandaşların kişisel ve mesleki gelişimlerini destekliyor. Medeniyet değerlerinden beslenen eğitim yaklaşımıyla bireylerin nitelikli yaşam sürmelerine katkı sunulurken, istihdama yönelik kurs ve projelerle iş gücünün gelişimine de destek veriliyor. Hedef ise ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan örnek gösterilen bir marka şehir oluşturmak.

42 KURS MERKEZİNDE EĞİTİM

Kocaelili vatandaşlar tarafından 'Halk Üniversitesi' olarak adlandırılan KO-MEK, 2004-2005 eğitim öğretim yılında 8 kurs merkeziyle başladığı yolculuğunu bugün 12 ilçede faaliyet gösteren 42 kurs merkeziyle sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sürekli gelişen kurslarda; el sanatlarından yabancı dillere, kişisel gelişimden müzik ve gösteri sanatlarına kadar 405 farklı branşta eğitim veriliyor.

1 MİLYON 173 BİN KİŞİYE ULAŞILDI

Kuruluşundan bu yana faaliyetlerini kesintisiz sürdüren KO-MEK, bugüne kadar 405 branşta toplam 1 milyon 173 bin 497 vatandaşa eğitim hizmeti sundu. Mesleki gelişimin yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da katkı sağlayan kurslar, kent genelinde yoğun ilgi görüyor.

YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE DESTEK

KO-MEK, yaygın eğitim anlayışı doğrultusunda bireylerin yaşam boyu öğrenme süreçlerini destekliyor. Eğitimler, vatandaşların mesleki becerilerini geliştirirken sosyal hayata aktif katılımlarını da teşvik ediyor.

UZEM İLE EĞİTİM HER YERDE

Büyükşehir tarafından hayata geçirilen KO-MEK Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM), 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren dijital eğitim hizmeti sunuyor. Seminer ve Uzaktan Eğitim Programları olmak üzere iki ana başlıkta faaliyet gösteren merkez, bugüne kadar 116 bin 165 kursiyere ulaştı.

116 BİN KİŞİ DİJİTAL EĞİTİMDEN YARARLANDI

UZEM kapsamında 29 bin 250 kişi seminerlere katılırken, 86 bin 915 kişi çevrim içi eğitim programlarından faydalandı. Böylece toplam 116 bin 165 vatandaş uzaktan eğitim imkânından yararlandı.