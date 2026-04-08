Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Gazi Konut projesi kapsamında, Organize Sanayi Bölgesi çalışanları servislerle örnek dairelere taşındı; çalışanlar hem ulaşım avantajına hem de ödeme koşullarına dikkat çekti.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraki Gazi Konut, Kuzeyşehir'de hayata geçirdiği konut projesinin tanıtımı için Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışanları fabrikalardan servislerle alarak örnek dairelerle buluşturdu. Tanıtım kapsamında projeyi yerinde inceleyen çalışanlar, hem yaşam alanlarını hem de ulaşım ve ödeme imkanlarını değerlendirdi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan Ferdi Kılıç, örnek daireleri gezdiğini belirterek, 'Örnek daireler yaşama uygun. Hem evliler hem de bekarlar için tercih edilebilecek bir yer. Yaşanacak bir ortam sunuyor' dedi.

Projenin konumuna değinen Kılıç, Organize Sanayi Bölgesi'ne yakınlığın günlük yaşamı doğrudan etkilediğini ifade ederek, 'OSB'ye yakın olması zaman açısından büyük kolaylık sağlıyor. Ulaşım süresi ciddi şekilde azalıyor. Bu da yaşamı daha rahat hale getiriyor' diye konuştu. Kılıç, konutların genel yapısına ilişkin değerlendirmesinde ise 'Gezdik, gördük. Yaşama uygun bir yer. Ev almak isteyenler için değerlendirilebilecek bir proje' ifadelerini kullandı.

Projeye ilişkin değerlendirmesinde Fatma Şahin'in çalışmalarına da değinen Kılıç, 'Çalışan kesim için bu tür imkanların sunulması önemli. Her bütçeye uygun konut alma imkanı oluştu. Bu nedenle teşekkür ediyoruz' şeklinde konuştu.

'İMKANI OLMAYAN AİLELER İÇİN KOLAYLIK SAĞLANMIŞ'

Fabrika işçisi Bedirhan Hanar da projeyi inceleyen isimler arasında yer aldı. Hanar, daha düzenli bir yaşam alanı arayışıyla projeye yöneldiklerini belirtti. 'Öncelikle böyle bir imkan sunulması önemli. Ödeme koşulları uygun. İmkanı olmayan aileler için kolaylık sağlanmış' diye konuştu.

Kuzeyşehir bölgesine ilişkin değerlendirmesinde Hanar, bölgenin fiziksel ve sosyal yapısına dikkat çekti. 'Havası temiz, düzenli bir yer. Araç yoğunluğu yok denecek kadar az. Çocuklar bina etrafında rahatça vakit geçirebiliyor, oyun alanları mevcut' dedi.

Dairelerin planlamasına da değinen Hanar, '2+1 ve 3+1 dairelerin oturumu iyi. Hem kullanışlı hem ferah. Ödeme koşullarıyla birlikte değerlendirildiğinde tercih edilebilir bir yapı sunuyor' ifadelerini kullandı.

Projeyi inceleyen bir diğer isim Erkan Selimoğlu ise evli ve üç çocuk babası olduğunu aktararak, dairelerin aile yaşamına uygun şekilde tasarlandığını söyledi. Selimoğlu, 'Salonu, çocuk odası ve mutfağı geniş ve kullanışlı. Bir aile için yeterli bir alan sunuyor' dedi. Selimoğlu, ulaşım avantajına ilişkin ise 'Şehir merkezinde yaşayanlar uzun süre yolda kalıyor. Burada ise 5-10 dakika içinde Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşmak mümkün. Bu önemli bir kolaylık' diye konuştu.