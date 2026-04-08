Artvin Valisi Turan Ergün, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. kuruluş yıl dönümü ve 'Polis Haftası' dolayısıyla Artvin İl Emniyet Müdürü Murat Güneş ve teşkilat mensuplarını kabul etti.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin'de emniyet mensuplarını makamında karşılayan Vali Turan Ergün'e çiçek takdim edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ergün, burada yaptığı konuşmada, huzurun, asayişin ve güvenliğin teminatı; mesai mefhumu gözetmeden görevini fedakârca ifa eden Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ebediyete irtihal eden aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri şükranla yad eden Ergün, görevleri başındaki tüm emniyet mensuplarına da sağlık, huzur ve başarılar diledi.

İl Emniyet Müdürü Murat Güneş ise polis teşkilatı ile hafta boyunca gerçekleştirecekleri faaliyetleri hakkında Vali Ergün'e bilgi verdi.