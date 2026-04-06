Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Şehir Tiyatrosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara yönelik kapsamlı bir etkinlik programı hazırladı. Program kapsamında ilçelerde '3'üncü Çocuk Tiyatroları Şenliği' düzenlenecek.

GAZİANTEP (İGFA) - 6-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek tiyatro şenliği, Yavuzeli, Araban, Oğuzeli, Karkamış, İslahiye, Nurdağı, Nizip ve Şehitkamil ilçelerinde 5 yaş ve üzeri çocuklara yönelik sahnelenecek oyunlarla minik izleyicilerle buluşacak.

Çocukların sanatsal gelişimine katkı sunmayı hedefleyen şenlik kapsamında, farklı şehirlerden tiyatro ekipleri Gaziantep'in ilçelerinde çocuklarla buluşarak bayram coşkusunu sahneye taşıyacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenecek 'Masal Sandığı' isimli tiyatro gösterisi, 6 Nisan Pazartesi günü saat 10.30 ve 13.00'te Yavuzeli Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi'nde, 7 Nisan Salı günü saat 13.00 ve 14.30'da Araban Atatürk İlkokulu'nda, 8 Nisan Çarşamba günü saat 10.30 ve 13.00'te Oğuzeli Kurtuluş İlkokulu'nda, 9 Nisan Perşembe günü saat 10.30 ve 13.00'te Karkamış Şehit Ayşenur Alkan Kocatepe İlkokulu'nda ve 10 Nisan Cuma günü saat 10.30 ve 13.00'te Nurdağı Aslanlı İlkokulu'nda sahnelenecek.