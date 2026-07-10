Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi ev sahipliğinde 5'inci Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi düzenlendi.

GAZİANTEP (İGFA) - TÜBİTEM, bilim, teknoloji, girişimcilik ve inovasyon alanında bilim ve teknolojiye ilgi duyan her yaştan katılımcının bir araya geldiği programda alanında uzman isimler, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak için bir araya geldi.

Programın ev sahipliğini yapan Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'ne açılış programında TÜBİTEM tarafından 'Milli Ekosisteminin Geliştirilmesine Katkı' ödülü verildi.

ŞAHİN: YENİ DÜNYADA BİLİM İNSANLARIYLA YAPAY ZEKAYI, BİG DATAYI KONUŞMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, programda yaptığı konuşmada yeni dünyada bilim insanlarıyla yapay zekayı, big datayı konuşmak için çok çalıştıklarını belirtti.

Yeni dünya da hocaların, öğrencilerin gelişiminde pusula olduğunu belirten Başkan Şahin, 'Bu salon herhangi bir salon değil. Artık yeni bir dünya var. Ne kadar beşeri sermayen varsa o kadar zenginsin dediğiniz yeni kodları hep birlikte yazıyoruz. Yüce Allah kendi varlığını fiziksel yöntemlerle gökyüzüyle bilimle ispatlıyor. Oku düşün sizsiniz. Biz uygulamacıyız.' diye konuştu.

'GAZİANTEP MODELİ TEORİYLE PRATİK, TEKNOLOJİYLE HİKMETİ, AKILLA MERHAMETİ BİR ARAYA GETİREN MODELİN ADIDIR'

Hayırseverlerin Gaziantep'in için çok değerli olduğunu ve eğitime verdiği desteklere değinen Başkan Şahin, konuşmalarını şu sözlerle tamamladı:

'Hayırseverlerle 500 protokolümüz oldu. Bu şehrin çocukları için kendi çocuğun için ne istiyorsan bu şehrin çocukları için neler istemem. Dedim ki eğitim şehri, kültür sanat şehri, spor şehri ama bilim şehri hedefimiz var. Bu yolculuğu birlikte başarıyoruz. Bilim ve hayatın bir parçası ana damarı yapıyoruz. Bize bilim merkezi lazım. Bu şehri bilim şehri yapma azimle kararlılığındayız. Birlikte başaracağız. Gaziantep modeli teoriyle pratik, teknolojiyle hikmeti, akılla merhameti bir araya getiren modelin adıdır.'

ÇEBER: BİZ TÜRKİYE OLARAK BU KONUDA ÖNEMLİ YOL KAT ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM

Gaziantep Valisi Kemal Çeber yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi'ne her işinde bilimi önde tuttuğu için programlara çok özel önem verdiği için teşekkür ederek, 'Bir şeyler yapacaksak ilimle, teknolojiyle yapmak zorundayız. Biz Türkiye olarak bu konuda önemli yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Burada da TÜBİTAK'ın çok ciddi etkisinin olduğu kanaatindeyim. Ama sadece Türkiye yetmiyor işte. Hep beraber olmamız gerektiğini ifade etmeye çalıştım. Bilim deyince, teknoloji deyince ve bilimi odağa alarak gelişme deyince mesela ben böyle sözel bir zeka ile benim aklıma bunlar geliyor. Hangi okulumu ziyaret edersen edeyim. Anaokulu, ilkokulu, ortaokulu bize fark etmiyor. TÜBİTAK, TEKNOFEST'ten bahsediyor. Buda ilerlediğimiz noktayı bize gösteriyor. Daha iyi olmalıyız' açıklamasında bulundu.

AYDIN: 41 BİLİM MERKEZİMİZİ YIL SONUNA KADAR 100'E TAMAMLAYACAĞIZ

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın yaptığı konuşmada TÜBİTAK olarak ülkenin ihtiyacı olan kritik araştırmaları, teknolojilere yönelik araştırmaları binlerce araştırmacıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, 'Bilim toplumda bilimi olan farkındalığı, sevginin artması adına önemli faaliyetler yürütüyoruz. Bilim merkezlerimiz, üniversitelerimiz bünyesinde oluşturduğumuz milli teknoloji atölyelerimiz, ülkemizin 81 iline yayılmış deney yap teknoloji atölyelerimizle çok sayıda kitleye ulaşıyoruz. 41 bilim merkezimizi yıl sonuna kadar 100'e tamamlayacağız' diye konuştu.

'ÜLKEMİZİN GÜZİDE KENTLERİNDEN BİRİYİZ'

Projenin beşincisinin Gaziantep'te düzenlenmesinin önemine vurgu yapan Aydın, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

'Bugün Gaziantep'teyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in bu kent adına ufkunun projelerini, heyecanını dinledik. Bu zamana kadar yaptıklarına şahit olduk. Bu mekanları yapanlar tabii ki bu mekanlara kendi sanatsal bakış açılarını, estetik bakış açılarını katıyorlar ama gelecekte bu mekanlardan beslenen insanlar. Davranışlarını geleceklerini, kariyerlerini, hayallerini bu mekanlardan aldıkları ilhamla şekillendiriyorlar. Onun için bu güzel eserlerin yaşatılmasında, çoğaltılmasında bizlerle olan bütün paydaşlarımıza sizlerin huzurunda canı gönülden teşekkür ediyoruz. Ülkemizin güzide kentlerinden birindeyiz. Gaziantep tarihi güzellikleriyle ülkemizin önemli sanayi kentlerinden biri. Turizm olarak da son yıllarda çok önemli hamleler yaptığı gastronominin önemli merkezlerinden biri.'

Programın açılış konuşmalarının ardından yılın en başarılı proje uygulayan bilim merkezlerine plaket taktim edildi.

Programın açılış konuşmaları ve ödül törenin ardından İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Beyin Cerrahı, Prof. Dr. Türker KILIÇ, 'Beyin, Zihin, Yaşam: Bağlantısallık Bilimi' üzerine konuştu. Beynin düşünmesi, çalışma prensibi, üretimi ve zihin oluşumu gibi konularla katılımcılara deneyimini anlattı.