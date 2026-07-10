Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Halıdere Mahallesi'nde yürüttüğü üstyapı çalışmalarıyla vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2099, 2107 ve 2106. sokaklarda gerçekleştirilen parke çalışmasıyla yıpranan yollar modern, güvenli ve konforlu bir görünüme kavuştu.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Halıdere Mahallesi'nde altyapı çalışmalarının ardından bozulan yollar, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri tarafından baştan sona yenilendi.

Gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarıyla sokaklar daha konforlu, güvenli ve modern bir görünüme kavuşurken, hem yaya hem de araç ulaşımı daha güvenli ve kesintisiz hale getirildi. Bölgenin eğimli yapısı nedeniyle tercih edilen parke kaplamalar, sürüş güvenliğini artırırken aynı zamanda mahalleye daha düzenli ve estetik bir görünüm kazandırdı. Yürüyüş ve araç trafiğinde konforu artıran sokaklar, mahalle sakinlerinin günlük yaşamını da kolaylaştırdı.

Çalışmalarda kullanılan parke taşlarının geri kazanılarak yeniden değerlendirilmesi ise hem kaynakların verimli kullanılmasını sağlıyor hem de sürdürülebilir bir hizmet anlayışını destekliyor. Büyükşehir Belediyesi, Halıdere'de olduğu gibi Kocaeli'nin birçok noktasında vatandaşların daha güvenli, düzenli ve konforlu yaşam alanlarına kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor.