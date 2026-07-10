Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım güvenliği ve sürüş konforunu artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Gebze Eskihisar Feribot Yolu Caddesi üzerinde bulunan alt geçitte gerçekleştirilen bakım ve temizlik çalışmaları tamamlandı.

KOCAELİ (İGFA)- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hayata geçirdiği ulaşım, altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. Şehrin dört bir yanında sürdürülen yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarıyla sürüş güvenliği artırılırken, modern ulaşım projeleri sayesinde trafik akışı daha düzenli ve konforlu hale getiriliyor. Bu kapsamda Gebze Eskihisar Feribot Yolu Caddesi üzerinde bulunan alt geçitte zamanla yıpranan zemin, duvar ve aydınlatma sistemleri baştan sona yenilendi. Gece saatlerinde yoğun bir mesaiyle yürütülen çalışmalar sonucunda alt geçit, hem estetik hem de fonksiyonel açıdan modern bir görünüme kavuşturuldu.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yürütülen bakım sürecinde alt geçidin her noktası elden geçirildi. Yaklaşık 500 metre uzunluğunda ve 2x2 şeritli alt geçitte gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde alan hem estetik hem de işlevsel açıdan önemli ölçüde iyileştirildi.

HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ

Çalışmalar kapsamında korkuluk diplerinde biriken malzemeler temizlenirken, alt geçidin duvarları baştan sona yıkanarak hijyenik bir görünüme kavuşturuldu. İhtiyaç duyulan noktalarda asfalt yama çalışmaları yapıldı, yağmur suyu ızgaraları temizlenip yenilendi. CNS korkulukların bakım, onarım ve boya işlemleri tamamlanırken otokorkuluklar da özel makine ile yıkandı. Ayrıca yol çizgileri yenilenerek sürüş güvenliği artırıldı, aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarımı yapılarak alt geçit daha aydınlık ve güvenli hale getirildi.

Gece saatlerinde gerçekleştirilen çalışmalar, trafik akışı kesintiye uğratılmadan tamamlandı. Bakım ve yenileme çalışmalarının ardından Eskihisar Alt Geçidi, sürücülere daha güvenli, konforlu ve kesintisiz bir ulaşım imkânı sunmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde benzer bakım ve yenileme çalışmalarına devam ederek vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı sürdürüyor.