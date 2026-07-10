Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Gebelik ve Doğuma Hazırlık Eğitimleri' başlıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de İzmit Belediyesi, anne adaylarını gebelik, doğum ve doğum sonrası sürece bilinçli şekilde hazırlamak amacıyla ücretsiz 'Gebelik ve Doğuma Hazırlık Eğitimleri' programının üçüncüsünü 13 Temmuz'da başlatıyor.

Program kapsamında anne adaylarının gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlere bilinçli, sağlıklı ve güvenli bir şekilde hazırlanmaları amaçlanıyor.

İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi bünyesinde bulunan Gebe Eğitim Sınıfı'nda gerçekleştirilecek eğitimlerde, İzmit Belediyesi Diyetisyeni Hilal Katırağ Demir tarafından gebelikte sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirme yapılacak.

KATILIM SERTİFİKASI VERİLECEK

Programın diğer eğitimleri ise Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli Hemşire Pınar Türkel tarafından verilecek. Eğitimler, 10 kişilik gruplar hâlinde gerçekleştirilecek.

İki hafta sürecek program kapsamında eğitimler, haftada iki gün olmak üzere pazartesi ve perşembe günleri düzenlenecek.

Programın ilk eğitimi, 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 12.00'de başlayacak. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara Katılım Sertifikası verilecek.