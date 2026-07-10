Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yenişehir Belediyesi iş birliğiyle ilçenin uzun süredir beklediği sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Bursa Yolu Caddesi ile Bilecik Yolu Caddesi arasındaki ana ulaşım güzergâhı modern hale getirildi.

BURSA (İGFA) - Yenişehir'de uzun süredir beklenen sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Yenişehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ilçenin önemli ana arterleri yenilendi. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, tamamlanan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, yıllardır beklenen asfalt yenileme işleminin 5 gün gibi kısa bir sürede tamamlandığını belirtti.

Başkan Özel, Bursa Yolu Caddesi'nde Stadyum Kavşağı'ndan başlayarak Bilecik Yolu Caddesi üzerindeki Eski Pirinççiler Halı Sahası'na kadar uzanan doğu-batı aksındaki yolun tamamen sıcak asfaltla kaplandığını ifade etti.

Karayolları Genel Müdürlüğü ile yürütülen iş birliği sayesinde ilçenin önemli ulaşım güzergâhlarının daha modern, güvenli ve konforlu hale getirildiğini vurgulayan Özel, vatandaşların daha güvenli ulaşım sağlaması ve ilçenin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi için çalışmaların devam edeceğini söyledi.