Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Rektörle Geleceği Konuşuyoruz' programında, Ağrı Dağı'nın eşsiz manzarası eşliğinde bilim, teknoloji, yapay zekâ, geleceğin meslekleri ve yükseköğretimin dönüşümü ele alındı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi koordinesinde, Bilim Kafe Buluşmaları kapsamında 'Rektörle Geleceği Konuşuyoruz' programı düzenlendi. Doğubayazıt'ta Ağrı Dağı eteğinde bulunan Zirve Paradise Bahçesi'nde gerçekleştirilen programa AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu, Genel Sekreter Nimet Terkir, akademik ve idari personel, üniversite tercihi yapacak öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yoğun ilgi gören programda, üniversitenin gelecek vizyonu, YÖK 2030 Vizyonu, yükseköğretimde dönüşüm, geleceğin meslekleri, dijitalleşme, yapay zekâ, uluslararasılaşma çalışmaları ve öğrencilerin kariyer gelişimine yönelik fırsatlar değerlendirildi.

'BİLİMSEL BİLGİ TOPLUMLA BULUŞTUĞUNDA DEĞER ÜRETİR'

Programda konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, bilimin toplumla buluşmasının üniversitelerin temel sorumluluklarından biri olduğunu belirtti. Üniversitelerin yalnızca ders verilen kurumlar olmadığını vurgulayan Gülçin, 'Üniversiteler sadece ders verilen kurumlar değil; bilgi üreten, çözüm geliştiren ve bulunduğu şehre, bölgesine ve ülkesine değer katan bilim merkezleridir. Bilimsel bilgi, laboratuvarlardan çıkarak toplumla buluştuğunda gerçek anlamda değer üretir. Bilim Kafe Buluşmaları da bu anlayışın en güzel örneklerinden biridir' dedi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarında her geçen gün daha güçlü bir konuma ulaştığını ifade eden Prof. Dr. Gülçin, kalite odaklı eğitim anlayışıyla öğrencileri geleceğe hazırladıklarını söyledi. Gülçin, yükseköğretimde yaşanan dönüşüme uyum sağlayan, araştırma kültürünü güçlendiren ve uluslararası ölçekte rekabet edebilen bir üniversite olma hedefiyle çalıştıklarını belirterek, gençlerin yalnızca bugünün değil, geleceğin dünyasına da hazır bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini kaydetti.

Prof. Dr. Gülçin, bilimsel üretimin yanı sıra sosyal, kültürel ve teknolojik gelişimin de üniversite yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirdi. Öğrencilerin kendilerini her yönüyle geliştirebilecekleri bir üniversite ortamı oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Gülçin, AİÇÜ'nün uluslararası iş birlikleri, araştırma altyapısı ve öğrenci odaklı projeleriyle bölgesel kalkınmaya katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Gençlere eğitim hayatlarında dikkat etmeleri gereken konularda tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Gülçin, bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı günümüzde asıl farkın doğru bilgiyi üretme, eleştirel düşünme, araştırma yapma ve sürekli kendini geliştirme becerileriyle ortaya çıkacağını söyledi. Geleceğin dünyasında yapay zekâ, dijital teknolojiler, sürdürülebilirlik, biyoteknoloji ve veri odaklı çalışma alanlarının öne çıkacağını ifade eden Gülçin, öğrencilerin bu alanlara hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

YÖK'ün ihtisaslaşma, dijital dönüşüm ve istihdam odaklı yükseköğretim politikaları kapsamında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde yeni programların açıldığını hatırlatan Gülçin, Akıllı Sera Teknolojileri Programı, Yapay Zekâ Operatörlüğü Programı, Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği, Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği, Büyük Veri Analistliği Programı ile Akıllı Tarım ve Gıda Yönetimi Programı'nın öğrencilere geleceğin mesleklerine hazırlanma imkânı sunduğunu belirtti.

Öğrencilerin yalnızca akademik başarıya odaklanmasının yeterli olmadığını ifade eden Prof. Dr. Gülçin, yabancı dil, dijital yetkinlik, iletişim becerileri ve disiplinler arası bakış açısının kariyer yolculuğunda belirleyici olacağını söyledi. Gençlere değişime açık olmaları, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmeleri ve bilimsel üretimin içinde aktif rol almaları tavsiyesinde bulunan Gülçin, geleceğin mesleklerine bugünden hazırlanmanın hem bireysel başarı hem de ülkenin kalkınması açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği program, soru-cevap bölümünün ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Ağrı Dağı'nın ilham veren atmosferinde 'Zirvede Bilim, Bilimde Zirve' anlayışıyla gerçekleştirilen Bilim Kafe Buluşması, katılımcılara hem bilimsel hem de sosyal açıdan özel bir deneyim sundu.