Edirne İpsala'da belediye tarafından hayata geçirilen 'Kanal İpsala' projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda proje çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Kanal İpsala'nın ilçeye değer katacak önemli bir yaşam alanı olacağını ifade etti. Başkan Kerman açıklamasında, 'İpsala'mıza yakışacak güzel bir alanı hemşehrilerimizle buluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İpsala için çalışıyor, sözümüzü bir bir yerine getiriyoruz.' ifadelerine yer verdi.

İpsala Belediyesi'nin üzerinde çalıştığı Kanal İpsala Projesi'nin tamamlanmasının ardından, ilçeye sosyal yaşamı destekleyecek yeni bir cazibe alanı kazandırılması hedefleniyor. Belediye ekiplerinin proje kapsamındaki çalışmalarını planlanan program doğrultusunda sürdürdüğü bildirildi.