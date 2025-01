Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Moral Evi’nden hizmet alan Alzheimer danışanlarına, hastaların güvenliğinin artırılması ve hasta yakınlarının bakım süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla akıllı saat dağıtımı yapıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Moral Evi’nin “Güveli Adımlar Projesi” kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan programla dağıtılan akıllı saatler, hasta yakınlarının hastaların günlük aktivitelerini daha etkin bir şekilde takip etmelerini sağlayarak, süreçte ailelerin endişelerini azaltmayı hedefliyor; kaybolma ihtimaline karşı kritik bir güvenlik önlemi sunuyor.

AKILLI SAATLER BİRÇOK ÖZELLİK BARINDIRIYOR

Büyükşehir Belediyesi Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan proje çerçevesinde, Alzheimer danışanlarının kullanacağı akıllı saatler, GPS özelliği sayesinde bulundukları konumu haritalar üzerinden ailelerin takip etmesine olanak sağlıyor. Alzheimer danışanlarının ailelerinin, akıllı telefonlarına yüklenen uygulama ile takip edilmesi mümkün. Cihaza tanımlanan 3 acil durum numarası, olumsuz herhangi bir durumda, akıllı saatte bulunan yardım tuşuyla sırayla aranıyor ve uygulamaya bildirim gönderiliyor.

MORAL EVİ DANIŞANLARI HAZIRLADIKLARI PERFORMANSLARLA PROGRAMI RENKLENDİRDİ

Dağıtım programında ayrıca, Moral Evi danışanları, hazırladıkları gösterilerle renkli anlar yarattı. Danışanların hazırladığı şiir ve dans gösterileriyle süren programda, danışanların yakınları duygu ve düşüncelerini paylaştı. Programa, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı katıldı.

BAŞKAN ŞAHİN’E DUYGU DOLU HEDİYE!

Danışanlar, dağıtım programında Başkan Fatma Şahin için özel bir sürpriz hazırladı. Alzheimer danışanları tarafından yapılan Şahin’in vefat eden babası Mustafa Kıymık ile fotoğrafının mozaik tablosu başkana hediye edildi. Tablonun son taşı olan kalpler, danışanlar ve Başkan Şahin ile beraber yerleştirildi.

ŞAHİN: ALZHEİMER ÇAĞIMIZIN HASTALIĞI

Programda yaptığı konuşmada, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla hizmet vermeye devam ettiklerini aktaran Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Alzheimer hastalarına yönelik yapılan çalışmalar ve diğer sağlık hizmetleri hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

“Alzheimer, çağımızın hastalığı. O kadar zor bir dönem ki, hem yaşayan için hem de yakın çevresi için hastalık dönemi. O yüzden teknolojiyi kullanmamız lazım. O kaybolma tehlikesine karşı yüksek teknolojiyi kullandığımızda, bu size bir alan belirliyor; bu alanın dışına çıktığında, özellikle yaşlılarımızı uyarıyor. Ailelere de bilgi veriyor. Bu bizim açımızdan o kadar önemli ki. Güvenli alan oluşturuyor sizlere. Özellikle akıllı saatler, güvenli adımlar. Kendini güvenli hissediyorsun. Bu saatleri küçük bir makine gibi görmeyin, aile rahat ediyor, ana baba rahat ediyor, evlat rahat ediyor. Sonuçta hepimizde bir nefes var. Ama son nefes verene kadar sağlıklı, huzurlu olmak zorundayız. Ama son nefesimize kadar sağlıklı, huzurlu, mutlu yaşamak bizim hepimizin hakkı. Bizim de tam yapmaya çalıştığımız şey bu.”

BOZATLI: HER ZAMAN GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAKLİT EDİLEN BİR BELEDİYE OLDU

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, yapılan projelerin yaşlılar için önemine vurgu yaparak şunları aktardı: “Gerçekten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız, her zaman engelli abilerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize yönelik çalışmalar yapıyor, adımlar atıyor. Yol yapabiliriz, köprü yapabiliriz. En önemlisi insanlara dokunmak. Bizim için de en önemlisi engelli ablalarımız, kardeşlerimiz, abilerimizdir. İlk defa Türkiye’de engelliler daire başkanlığını kuran ve başına bir engelliye getiren Fatma Şahin Bakanımız. Her zaman Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, taklit edilen bir belediye oldu. En güzeli insana dokunmak. Hiçbirimiz engelli değiliz. Hepimiz bu alanda beraber yaşıyoruz. Ne zaman elimizden ne destek gelirse, her zaman desteğimiz de sizlere sonsuzdur.”

Büyükşehir Belediyesi Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Yusuf Çelebi de konuşma yaparak sağlık ve engellilere yönelik sunulan hizmetler hakkında bilgiler verdi. Program, protokol tarafından yapılan saat dağıtımları ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.