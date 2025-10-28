Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türk Dünyası Piyanistleri Buluşması katılımcıları büyüledi.

GAZİANTEP (İGFA) - Cumhuriyetin kuruluşunun 102'nci yılında etkinliklerin yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sanatla kutlamalara devam ediyor. Bu kapsamda GAÜN Mavera Kültür ve Sanat Merkezi'nde Doç. Dr. Samir Mirzayev'in proje yöneticiliğinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC ve Türkiye'den piyanistler, kendi ülkelerinin ezgilerini klasik müzikle harmanlayarak sahne aldı.

Kazakistan'dan Danel Murbegen, Azerbaycan'dan Doç. Dr. Samir Mırzayev ile Öğr. Gör. Zülfine Abdullayeva, Kırgızistan'dan Talgat Arakeev, KKTC'den Pelin Ece Acar ve Türkiye'den Prof. Dr. Ertan Zeki Sahil, İlayda Aksu, Türk dünyasının ortak kültür mirasını piyano tınılarıyla Cumhuriyet coşkusuna dönüştürdü. Piyanistlere kemanda Öğrt. Elm. M. Emin Beyazçiçek ile vokalde Seda Nur Kara eşlik etti.

Yaklaşık 2 saat süren ve sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde salonu dolduran izleyiciler, her bir performansı uzun süre alkışladı. Konser sonunda günün anısına sanatçılar adına fidan bağışı yapılırken belgelerini Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Feray Yılmaz ve protokol verdi.