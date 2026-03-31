Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, mahallelerin sorunlarına daha hızlı ve yerinde çözümler üretmek amacıyla muhtarlarla buluşmalarını aralıksız sürdürüyor. Bandırma'da gerçekleştirilen toplantıda, Başkan Ahmet Akın'ın muhtarlara verdiği önem bir kez daha vurgulanırken, talepler dinlenip devam eden çalışmalar değerlendirildi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir genelinde daha hızlı, etkin ve yerinde çözümler üretmek amacıyla muhtarlarla kurulan güçlü iletişim aralıksız devam eden istişare toplantılarıyla perçinleniyor.

Bu kapsamda Bandırma'da kırsal mahalle muhtarlarının ardından bu kez merkez mahalle muhtarlarıyla Güney Marmara Hizmet Binası'nda bir kez daha araya gelindi.

Gerçekleştirilen istişare toplantısında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, Güney Marmara Koordinatörü Murat Karakoyun, 2. Bölge İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Sedat Uslu ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Erkan Uzun yer aldı.

Toplantıda mahallelerin sorun ve talepleri dinlenirken, devam eden çalışmalar hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Muhtarlar, bu toplantılar sayesinde sorunlarının çok hızlı şekilde çözüldüğünü kaydederek Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a muhtarları merkeze koyan bu yaklaşım nedeniyle teşekkürlerini ilettiler.

'MUHTARLARIMIZ BİZİM ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZ'

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, konuşmasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın selamlarını ileterek muhtarlara verilen önemin altını çizdi.

Durmaz, 'Öncelikle Ahmet Akın Başkanımızın selam ve sevgilerini iletiyorum. Bandırma'da zaten gözümüz arkada değil. Daire Başkanımız Sedat Uslu ve Güney Marmara Koordinatörümüz Murat Karakoyun ile muhtarlarımızın ilişkilerinin çok iyi olduğunu biliyoruz. Ahmet Akın Başkanımız da muhtarlarımıza gerçekten çok önem ve değer veriyor. Muhtarlarımız bizim çalışma arkadaşlarımız diyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi olarak Muhtarlar Koordinasyon Birimimizi de kurduk. Bu birim çok önemli çünkü en hızlı şekilde müdahale edebilmemize olanak tanıyor. Bizler muhtarlarımızın talepleri karşısında ne kadar güçlü hareket edebilirsek birlikteliğimiz de o ölçüde perçinlenir,' dedi.