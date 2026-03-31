ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'ağaç yaşken eğilir' mottosuyla Başkentli miniklere yönelik trafik eğitimlerine bu yıl da devam ediyor. Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek ücretsiz eğitimler başlıyor.

Program kapsamında; anasınıfı (5-6 yaş) ile ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerine yönelik hem teorik hem de uygulamalı trafik eğitimleri verilecek. Çocuklar, akülü araçlar kullanarak trafik kurallarını eğlenceli ve öğretici bir ortamda deneyimleme fırsatı bulacak.

BAŞVURULAR SINIFÇA, RANDEVULAR ONLINE

Eğitimlere bireysel başvuru kabul edilmeyecek. Katılım sağlamak isteyen öğrenciler, sınıf öğretmenleri eşliğinde ve sınıf olarak programa dâhil olabilecek. Bu sayede eğitimler, kontrollü ve verimli bir şekilde gerçekleştirilecek.