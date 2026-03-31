Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Horoz Kart hak sahiplerine yönelik 4 bin 500 TL'ye kadar sağladığı ısınma desteğinde son taksit başvuruları bugün sona eriyor. Desteğin ilk iki taksiti ödenirken, son ödemelerin Nisan ayında yapılması planlanıyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin 'hane yardımı' ve 'emekli ikramiyesi' verdiği Horoz Kart hak sahipleri için hayata geçirilen ısınma yardımının son taksit müracaatları 31 Mart 2026 Salı günü sona eriyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yürüttüğü sosyal destek projesinden faydalanmak isteyen kişiler www.denizli.bel.tr adresindeki 'Başvurular' sekmesi veya https://cbs.denizli.bel.tr/isinmadestegi/ adresinden müracaatlarını gerçekleştirebilecek.



SON TAKSİT NİSAN AYINDA ÖDENECEK



Hane yardımı ve emekli ikramiyesi alan Horoz Kart hak sahiplerinin zorlu kış şartlarını daha rahat ve sağlıklı geçirmesi için başlatılan destek kapsamında aylık 1.500 TL'ye kadar olmak üzere toplamda 4 bin 500 TL'lik ısınma yardımı verileceği açıklanmıştı.

Sosyal destek projesinin ilk 2 taksit ödemesi daha önce yapılırken, son taksit için başvurular 31 Mart'ta sona erecek. Isınma desteğinin son taksit ödemesinin ise nisan ayında yapılması planlanıyor.