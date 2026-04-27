Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen lansmanda, altyapıdan ulaşıma, kentsel dönüşümden sosyal projelere kadar kentin geleceğine yön verecek yatırımlar kamuoyuyla paylaşıldı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 'Eserler ve Hedeflerle Gaziantep Basın Lansmanı' programında kente kazandırılan ve planlanan projeleri açıkladı. Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Gaziantep modeli; ortak akıl, dayanışma ve hesap verebilirlik üzerine kurulu' dedi.

Şahin, kentin güçlü üretim yapısına dikkat çekerek altyapı yatırımlarının önemine vurgu yaptı ve yeni bir projeyi de duyurdu. Buna göre 'Gaziantep Aile Kütüphanesi'nin kısa sürede hizmete açılacağı belirtildi.

Lansmanda su yönetimi öne çıkan başlıklardan biri oldu. Artan nüfus ve iklim değişikliğine karşı kentin su güvenliğinin güçlendirildiği ifade edilirken, Düzbağ ve Çetintepe projeleriyle alternatif su kaynaklarının devreye alındığı aktarıldı. İçme suyu arıtma kapasitesinin son yıllarda önemli ölçüde artırıldığı, atık su arıtma tesislerinin sayısının da genişletildiği kaydedildi.

Ulaşım projeleri kapsamında ise GAZİRAY hattının kentin en önemli yatırımlarından biri olduğu vurgulandı. Günlük yolcu kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği projeyle şehir içi ulaşımın yeniden organize edildiği belirtildi. Ayrıca Gaziantep Metro Projesi'nin de uzun vadeli ulaşım planlamasında kritik rol oynayacağı ifade edildi. Kent genelinde yol, kavşak ve trafik düzenlemeleriyle ulaşımın rahatlatıldığı, bisiklet yollarının 100 kilometreye ulaştığı ve otopark yönetiminde yeni sistemlerin devreye alındığı açıklandı.

Kentsel dönüşüm ve konut projeleri kapsamında Göllüce ve Aydınlar mahallelerinde çalışmaların sürdüğü, Kuzeyşehir ve Güneyşehir projeleriyle 14 bin konut hedeflendiği belirtildi. Bu projelerle güvenli ve planlı yaşam alanlarının oluşturulmasının amaçlandığı ifade edildi.

Çevre ve enerji yatırımları da lansmanda geniş yer buldu. Yenilenebilir enerji projeleriyle elektrik üretiminin artırıldığı, atık yönetimi sistemlerinin geliştirildiği ve yeşil alan projeleriyle kentin yaşam kalitesinin yükseltildiği vurgulandı. Sosyal destek ve sağlık projelerinde ise binlerce vatandaşa ulaşan hizmetlerin sürdüğü, spor yatırımlarıyla gençlerin desteklendiği aktarıldı. Programda ayrıca yetkililer, Gaziantep'in 'üreten ve gelişen şehir' kimliğini güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

Toplantı, sunumların ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümüyle sona erdi.