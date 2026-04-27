Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Taraklı'da Cumhuriyet Parkı ve Kültür Evi Bahçesi'ni modern bir sosyal alana dönüştüreceği projeleri ilk kez paylaştı. Tarihi Çınar ve Şehit Mehmet Kocabıyık Parkı'ndan sonra Taraklı'da şimdi ise Cumhuriyet Parkı yenilenecek ve Kültür Evi Bahçesi yepyeni bir sosyal donatı alanına dönüştürülecek.

SAKARYA (İGFA) - Şehrin önemli kültürel miras noktalarından biri olan Taraklı'ya, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin dokunuşlarıyla yeni sosyal alanlar kazandırılıyor. Daha önce Başkan Yusuf Alemdar'ın müjdesini verdiği Tarihi Çınar ve çevresi ile Şehit Mehmet Nuri Kocabıyık Parkı yenileme çalışmalarının yanı sıra iki yeni sosyal alan daha ekleniyor.

Bu kapsamda, ilçe merkezinde yer alan Cumhuriyet Parkı ve Kültür Evi Bahçesitarihi ve kültürel değerler korunarak, yeşil alan odaklı bir uygulamayla sil baştan yenilenerek iki yeni yaşam alanına dönüştürülecek. Projenin görsellerini kamuoyu ile ilk kez paylaşan Alemdar, 12 Mayıs'ta ihaleye çıkılacağı müjdesini verdi.

Taraklı'da yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunanBaşkan Yusuf Alemdar, 'Her ilçemizin kendi tarihi dokusuna, kültürüne ve sosyal yaşamına uygun parklar ve yaşam alanları inşa ediyoruz. Şehrimizdeki yeşil alan miktarını artırırken, mevcut parklarımızı da daha işlevsel ve estetik hale getirmek için yeniliyoruz. Taraklı'da daha önce iki yeni yaşam alanı için ihaleye çıkmıştık. Şimdi ise Cumhuriyet Parkı ve Kültür Evi Bahçesi çevre düzenlemeleri için 12 Mayıs'ta ihaleye çıkıyoruz. Çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği, vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirip sosyalleşebileceği yeni yaşam alanlarını ilçemize kazandıracağız' ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik alana sahip Cumhuriyet Parkı, şehir merkezinde konumlanan önemli bir buluşma noktası olarak yeniden düzenlenecek. Projede yeşil alanlar, süs havuzu, dinlenme ve sosyalleşme alanları, gölgelikli oturma grupları ve kent mobilyaları yer alacak. Ayrıca aydınlatma sistemleri, güvenlik kameraları ve altyapı imalatlarıyla park modern ve işlevsel bir görünüme kavuşacak.

Kültür Evi Bahçesi'nde ise 550 metrekarelik düzenleme çalışması yapılacak. Özellikle çocuklar ve aileler için yeni buluşma noktası olacak. Proje kapsamında çocuk oyun alanı, yeşil alanlarve oturma alanları inşa edilirken, aydınlatma, güvenlik ve sulama sistemleriyle alan daha kullanışlı hale getirilecek.

TARAKLI'DA 4'NCÜ SOSYAL DOKUNUŞ OLACAK

Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Söğütlü'de Ritim Park, Ferizli'de Atatürk Park, Adapazarı'nda Sürdürülebilir İklim Park, Kaynarca Aziz Duran Parkı'nda ve Sapanca Park'ta çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca Karapürçek'te ve Taraklı'da işlemler kısa süre içerisinde başlıyor. Her ilçede o ilçenin tarihine, kültürüne, sosyal yaşamına uygun, yeşil alan sayısının arttığı parklar ve yaşam alanları kazandıran Büyükşehir, tarih mirası Taraklı'da bu yıl 4 farklı noktayı yenilemiş olacak.