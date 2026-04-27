İpsala'da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında beyaz perdeye taşınan eğlencede çocuklar sinemayla buluştu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklara özel ücretsiz film gösterimi düzenledi.

Belediye Sinema Salonu'nu dolduran minikler, 'Taş Devri Firarda' animasyon filmiyle keyifli saatler geçirdi.

İlçedeki resmi törenlerin ve meydan kutlamalarının ardından eğlence Belediye Sinema Salonu'nda devam etti. İpsala Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen ücretsiz sinema etkinliği, çocukların bayram neşesini ikiye katladı.

Etkinliğe katılarak çocukların heyecanına ortak olan İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, salonu dolduran miniklerle yakından ilgilendi. Çocukların sevgi gösterileriyle karşılanan Kerman, onlarla bol bol selfie çekerek bu anları ölümsüzleştirdi.

Geleceğin teminatı olan çocukların her şeyin en iyisine layık olduğunu belirten Kerman, '23 Nisan, dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram. Biz de İpsala Belediyesi olarak bu özel günü, evlatlarımıza küçük bir bayram hediyesiyle taçlandırmak istedik. Onların gözlerindeki ışık ve yüzlerindeki tebessüm bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır.' diye konuştu.