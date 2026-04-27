Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 8-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali 'Her Sofra Bir Hikaye' temasıyla gastronomi dünyasını Antalya'da buluşturacak.

ANTALYA MUTFAĞINI YAKINDAN TANIYACAKLAR

Festivalin tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya'nın örtü altı tarımdaki potansiyeli, eşsiz lezzetleri, zengin gastronomisi ve tescil edilmiş 19 coğrafi işaretli ürünü ile gastronomi kimliğini güçlendirdiklerini vurguladı. Özdemir, 'Her tabak ardında bir geçmişi ve kimliği taşır' diyerek festival temasının önemine dikkat çekti.

Festival kapsamında yerel ve uluslararası şeflerin atölye çalışmaları, tadım etkinlikleri, yarışmalar, paneller ve söyleşiler düzenlenecek. Antalya'nın meşhur yanık dondurmasının hikayesi de festivalde yer alacak. Ünlü şef Refika Birgül, Akdeniz'e özgü otlar ve coğrafi işaretli ürünlerle özel bir sunum gerçekleştirecek.

ANTALYA'NIN MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ TANITIYORUZ

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ise, 'Şehrimizin sadece bir tatil destinasyonu değil aynı zamanda yaşayan bir mutfak kültürü olduğunu bir kez daha ortaya koyacağız. Çiftçimizi, yerel üreticimizi ve esnafımızı turizm ekosisteminin aktif bir parçası haline getirme, Antalya'nın değerlerini koruyarak geleceğe taşıma hedefimizi sürdürüyoruz' diye konuştu.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök de Antalya'nın turizmin yanında tarım anlamında da Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri durumunda olduğunu ifade etti.

GASTRONOMİ EMEK VE SABIR İSTİYOR

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise festivalde Antalyalı esnafın da stant açarak festivale katkı sunmaya çalıştığını kaydetti. ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman ise 'Gastronomi sanatı ve gastronomi sektörü mevsimsel değil. Yılın 365 günü yapabiliyoruz. Bunu 4 mevsim Antalya, 12 ay Antalya şeklinde geliştirebilirsek bu çok önemli' dedi.

ATB Başkanı Ali Çandır da gastronomi kenti olabilmenin emek ve sabır istediğine değinerek, Antalya'nın tarihi ve kültürel birikimleri ile bunu başarabilecek birikime sahip olduğuna değindi. Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Zeki Özen festivalin her yıl bir öncekinden daha iyi olduğunu belirterek, festivalin bu yıl da çok dolu ve güzel bir programla daha da ileri gideceğini söyledi.

ŞEF REFİKA BİRGÜL'DEN ÖZEL SUNUM

Konuşmalardan sonra ise ünlü şef Refika Birgül, Antalya'nın Akdeniz'e özgü otları, yeşillikleri, coğrafi işaretli ve yerel ürünlerinden oluşan özel bir sunum gerçekleştirdi. Antalya'nın zengin ürün çeşitliliğine değinen Refika Birgül, yerel mutfağın hikayelerini paylaşarak, yerel üreticilerden temin edilen malzemeleri tanıttı.

5. Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali 'Her Sofra Bir Hikaye' temasıyla bu yıl 8-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında Antalya Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirilecek. Ana teması 'Akdeniz Yeşillikleri' ve 'Endemik Bitkileri' olarak belirlenen ve festival kapsamında geleneksel hale gelen hasat etkinliği ise bu yıl 8 Mayıs'ta Erüst Tarım'ın ev sahipliğinde yapılacak.