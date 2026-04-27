Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında 2026 yılı Ocak-Mart dönemi İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valiliği'nde gerçekleşen toplantıda, il düzeyinde istihdam ve mesleki eğitim politikaları ile işgücü programları görüşüldü. Toplantıya, Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeref Öngüner, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yılmaz Boz ile kurul üyeleri katıldı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Cevdet Ertürk, yılın ilk üç ayında gerçekleştirilen istihdam ve mesleki eğitim alanındaki çalışmaları aktardı.

İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında kurumlarına kayıtlı olan bin 277 işsize iş danışmanlığı yapıldığını belirten Ertürk,'İşyeri ziyaret programları kapsamında 83 işveren ziyareti gerçekleştirildi. İşverenlere kurumumuz hizmetlerimiz hakkında bilgi verilerek açık iş talepleri alındı. Ayrıca eğitim öğretim kurumu ziyareti kapsamında ise 14 okul ziyareti ederek, 6 grup görüşmesi ile 188 öğrenciye meslek danışmanlığı yapılmıştır.' dedi.

Müdür Ertürk, Türkiye İş Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde nitelikli işgücünün yetiştirilmesi programı kapsamında ise ''Su Ürünleri Üreticisi'' mesleğinde 8 kişilik İstihdam Garantili Kurs düzenlendiğini de ifade etti.

Bu arada İŞKUR gençlik programının devam ettiğini de anımsatan İl Müdürü Cevdet Ertürk, söz konusu progrqamın üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, 2025-2026 döneminde 474 öğrencimiz bu programdan faydalandığını söyledi.