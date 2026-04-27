İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nin bahar temizliği çalışmaları bugün Yalı Mahallesi'nde gerçekleşti. Ekipler, Yalı Mahallesi'nin cadde ve sokaklarını süpürüp temizledikten sonra tazyikli su ile yıkadı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'nin temizlik ekipleri ilçenin 18 mahallesinde bahar temizliği çalışmalarına devam ediyor.

Küçükyalı Mahallesi'nde başlayıp Başıbüyük, Büyükbakkalköy, Çınar ve Altayçeşme Mahalleleri'nde tamamlanan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının bugünkü adresi Yalı Mahallesi oldu.

Ekipler temizlik çalışmasına Yalı Mahallesi Muhtarlık binası önünde başladı. Ekipler cadde ve sokakları süpürüp kaldırım kenarlarında biriken atıkları temizledikten sonra yüksek basınçlı su kullanarak sokakları yıkadı. Ekipler, yeraltı ve yer üstü çöp konteynerlerini de bakteri ve kötü koku oluşmaması için dezenfekte etti. Bahar temizliği çalışmaları ilçenin diğer mahallerinde devam edecek.