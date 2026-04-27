BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesi Nusret Mahallesi'nde 24-25-26 Nisan tarihlerinde düzenlenen Balıkesir 7. Kaya Tırmanış Şenliği, ülke genelinden 400'ü aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Balıkesir Üniversitesi Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu'nun katkılarıyla düzenlenen etkinlikte üç gün boyunca sporcular tırmanış faaliyetlerinin yanı sıra doğa yürüyüşü, yoga, kamp, çeşitli sosyal ve sportif aktivitelerle eşsiz zaman geçirdiler.

DOĞA TURİZMİ CANLANDI, SPORTİF ETKİNLİKLER RENK KATTI

Eşsiz sahillerinin yanı sıra yeşilin ve mavinin benzersiz tonlarının buluştuğu Balıkesir'de doğa turizmine de katkı sunan etkinlik, doğaseverleri Nusret Tırmanış Bahçesi'nde bir araya getirdi.

Şehrin turizm potansiyelini artırmak ve gençleri sosyal, sportif etkinliklerle buluşturmak için birçok önemli projeyi hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, verdiği desteklerle sporun ve sporcunun da daima yanında yer alıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ulaşım gibi temel ihtiyaçları karşılanan sporcular; yüksek tempo, adrenalin ve dayanışmanın bir arada olduğu şenlikte doğa ve sporun heyecanını doyasıya yaşadı.

'ÇOK GÜZEL BİR DENEYİMDİ'

Nusret'te gerçekleşen etkinliğe katılan Kadriye Erden, 'Bir doğasever olarak böyle bir fırsatın Balıkesir'de gerçekleşiyor olması bizler için büyük bir şans. Gerek belediyenin sağlamış olduğu destekler sayesinde ve üniversitemizin iş birliğiyle böyle bir organizasyonun düzenlenmesi hem bizler hem de Türkiye'nin dört bir yanından gelen üniversiteliler ve sporcular için çok büyük bir fırsat oldu. Bu deneyimi yaşamak çok güzeldi. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.' Sözleriyle keyifli bir etkinlik deneyimi yaşadığını dile getirdi.