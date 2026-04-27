UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan ve bu yıl 'Yaşayan Festival' sloganıyla gerçekleştirilen 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 10 ton mesirin saçıldığı tarihi törenle sona erdi. Spil Dağı'ndan Gastronomi Arenası'na, sergilerden tiyatroya kadar kenti dev bir açık hava sahnesine çeviren festival, Manisa tarihinin en geniş kapsamlı organizasyonlarından birine imza attı.

MANİSA (İGFA) - Bu yıl 21-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Manisa'yı hem Türkiye'nin hem de dünyanın ilgi odağı haline getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun 'sanatla, gastronomiyle ve sporla harmanlanmış bir kültür festivali' vizyonuyla şekillenen organizasyon, on binlerce vatandaşı ortak bir coşkuda buluşturdu.

Festival, sadece asırlık şifa geleneğini değil, kentin tüm dinamiklerini harekete geçirdi. Ulupark Gastronomi Arenası, sanatçılar Erkan Can ve Güven Kıraç ile ünlü şef Danilo Zanna'nın katılımıyla gerçekleşen söyleşilerden, 5 bin kişilik Manisa Bahar Pilavı ikramına kadar lezzet dolu anlara sahne oldu. Dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo'nun Günlükleri sergisi Ege'de bir ilki yaşatırken, 2. Uluslararası Mesir Tiyatro Festivali ve Niobe Edebiyat/Sanat Söyleşileri kültürü ve sanatı Manisalılarla buluşturdu.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Spil Dağı Kamp Etkinliği, yüzlerce doğaseveri zirvenin eşsiz atmosferinde buluşturdu. Kent merkezinde ise trap, skeet, satranç, briç ve 6 ülkeden 649 sporcunun katıldığı Ferdi Zeyrek MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları ile festivalin heyecanı zirveye ulaştı.

Azerbaycan'dan İtalya'ya, Endonezya'dan Yunanistan'a kadar 12 farklı ülkeden gelen konuk delegasyonlar ve halk dansları toplulukları, Manisa sokaklarını kültür panayırına çevirdi. Düzenlenen 'Kültür Defilesi' ve 'Halk Dansları Gala Gecesi', Manisa'dan dünyaya güçlü bir dostluk mesajı gönderdi.

Festivalin doruk noktası, asırlardır değişmeyen bir gelenek olan saçım töreni oldu. Tarihi Sultan Camii'nin kubbe ve minarelerinden dualar eşliğinde saçılan 10 ton mesir macunu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen on binlerce vatandaşa şifa dağıttı.