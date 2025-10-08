Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin (GBB) '41 Yıllık Evli Ulu Çınarlarımız Kutsal Yolculukta' projesi kapsamında kutsal topraklara giden ilk kafile, ziyaretlerini tamamlayarak yurda döndü.

GAZİANTEP (İGFA) - 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen projede 300 kişilik ilk kafile Medine sonrası Mekke'ye geçti. Ulu çınarlar Zülhuleyfe'de bulunan Mescid-i Ebyâr-ı Ali'de ihrama girdi. Mescid-i Haram'a varan kafile burada Kabe'yi tavaf etti. Devamında Safa ile Merve arasında yedi defa sa'y yapan kafile, tıraş olarak ihramdan çıktı.

Mekke'deki 5 günlük program kapsamında hacılar; Hz. Peygamber ile Hz. Ebubekir'in hicret sırasında üç gün gizlendiği mağaranın bulunduğu Sevr Dağı'nı, Arafat ile Mina arasında yer alan ve hacıların Arafat'tan indikten sonra taş topladıkları Müzdelife ile önemli noktalardan biri olan ve hacıların vakfe yaptığı Arafat Dağı'nı ziyaret etti. Programda ayrıca Kurban Bayramı günlerinde şeytan taşlama ve kurban kesme ibadetlerinin yapıldığı Mina bölgesiyle, Hz. Muhammed'e ilk vahiyin geldiği Hira Mağarası'nın bulunduğu Nur Dağı da yer aldı.

Ulu çınarlar, Mekke'ye 29 kilometre mesafede mikât yerlerinden biri olan Ci'râne Mescidi'nde tekrar ihrama girerek ikinci kez umre yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen umre yolculuğunda, kafileye eşlik eden din görevlileri tarafından dini sohbetler ve ilahi programları düzenlendi. Hacılar, Umre'nin son gününde Kabe'de son kez tavaf yaparak kutsal topraklardaki yolculuklarını sonlandırdı.

ÇOK GÜZEL BİR DENEYİM OLDU

Katılımcılardan Metin Altın, 'Yolculuğumuz çok iyi geçti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den, müftülerimizden ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Kutsal topraklardaki ziyaretimizde çok heyecanlandım, çok duygulandım. Çok güzel bir deneyim oldu. Hocalarımızın çok emeği vardı' dedi.

ÇOK MUTLU OLARAK DÖNÜYORUZ

Mehmet Kaleoğlu ise, 'Kendimi çok şanslı hissediyorum. Her insana nasip olmayacak bir duygu. Yaşayınca anlıyorsun. Çok mutlu olarak dönüyoruz. Milyonlarca insanın bir arada olduğu bu ortamda organizasyon çok iyiydi, nerede sıkışsak yanımızdılar. Büyükşehir Belediyesi'ne, Başkan Fatma Şahin'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Asırlık çınarlardan Müslüm Kaya da mutluluğunu, 'Allah gelmeyenlere de nasip etsin. Bizi gönderen Fatma Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Ziyaretlerde sevinçten yeri geldi ağladım yeri geldi sevindim mutlu oldum. Güzel bir ekip kurulmuş, bir sıkıntı yaşamadık' sözleriyle paylaştı.

UMRE ZİYARETİNDEN DÖNEN ÇİFTLERİ GÜLLERLE KARŞILADILAR

9 günlük umre ziyaretinde ibadetlerini tamamlayan 300 kişilik kafile, kutsal topraklardan huzur ve mutlulukla ayrılarak Gaziantep'e geri döndü. Kafileyi, Gaziantep Havaalanı'nda GBB Başkan vekillerinden Halil Uğur, Feray Yılmaz, Zehre Ünal ile GBB Genel Sekreteri Sezer Cihan karanfillerle karşıladı.