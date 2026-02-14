Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği 'Kent Söyleşileri' kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, 'Dünya Nereye Gidiyor?' sorusu ele alındı. Söyleşiye Prof. Dr. Cangül Örnek ile gazeteci-yazar İbrahim Varlı konuk oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepelilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, küresel siyasette yaşanan gelişmeler, dünyada yükselen yeni güç dengeleri ve Türkiye'nin bu süreçteki konumu değerlendirildi. Siyaset bilimci-yazar Prof. Dr. Cangül Örnek, dünya siyasetinde artan belirsizliklere ve kapitalist saldırganlığa dikkat çekerek, 'Günümüzde büyük bir pervasızlık söz konusu. Ülkelerin ulusal egemenliği artık önemsenmiyor. Örneğin Trump, yeri geldiğinde Grönland'a göz koyabiliyor; Suriye'de hükümet değiştirip istediği isimleri göreve hazırlayabiliyor. Öte yandan dünya genelinde ciddi bir silahlanma yarışına tanıklık ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Gazeteci-yazar İbrahim Varlı ise küresel krizler, savaşlar, ekonomik dalgalanmalar ve medyanın perspektifinden dünyadaki dönüşümü değerlendirdi. Varlı, özellikle bölgesel çatışmaların ve jeopolitik gerilimlerin toplumsal ve siyasal etkilerine vurgu yaptı. Günümüz dünyasının ideolojik arka planına da değinen Varlı, 'Kapitalist düzen değişmedi. Trump'a odaklanıyoruz ancak onun arkasındaki planlayıcı güce de odaklanmamız gerekiyor. Bugün Amerika, Afrika'dan Asya'ya kadar birçok ülkede değerli madenlere ilişkin anlaşmalar yaptı.' dedi.

Söyleşi boyunca katılımcılar da söz alarak konuşmacılara sorular yöneltti. Etkinliğin sonunda Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Cevahir Efe Akçelik, konuklara çiçek takdim ederek katılımları için teşekkür etti.

Maltepe Belediyesi'nin kültür ve düşünce hayatına katkı sunmak amacıyla düzenlediği 'Kent Söyleşileri', farklı disiplinlerden konukları Maltepelilerle buluşturmaya devam edecek.