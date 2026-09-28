Denizli Büyükşehir Belediyesi Aşevi, 9 aileyle başladığı hizmet yolculuğunda 1.075 haneye ulaşarak dev bir dayanışma ağı kurdu. Bin yıllık imarethane geleneğini günümüze taşıyan merkez, her gün 1.530 kişiye 2 öğün sıcak yemek sağlıyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Aşevi Şube Müdürlüğü, kentte büyük bir ihtiyacı gidererek yaşlı, hasta, engelli ve ekonomik durumu yetersiz vatandaşların sofralarına umut olmaya devam ediyor.

2024 yılında ihtiyaç sahibi 9 hanedeki 20 kişiye sıcak yemek hizmeti vermeye başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Aşevi, yaklaşık 2,5 yılda 1.075 haneye ulaşarak 1.530 vatandaşın gıda ihtiyacını karşılamayı başardı.

Bin yıllık imarethane geleneğini modern belediyecilikle buluşturan merkez, kapasitesini her geçen gün artırarak ihtiyaç sahiplerine günlük 2 öğün sıcak yemek ulaştırıyor.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından gerekli şartları taşıyan ihtiyaç sahiplerinin yemekleri Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kapılarına kadar ulaştırılıyor.



'DENİZLİ'NİN KAYNAĞINI DENİZLİ'NİN GÜZEL İNSANLARINA HARCIYORUZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sosyal belediyeciliğin gönüller inşa etmek olduğunu vurgulayarak, 'Bugün 1.000'den fazla haneye sıcak yemek ulaştıran aşevimizle, 1.500'ün üzerinde hemşehrimize umut oluyoruz. Her geçen gün büyüyen bu dayanışma ağıyla birlikte omuzlarımızdaki sorumluluk da arttı. Ancak bizler bu şehrin kaynaklarını Denizli'nin güzel insanlarına harcamaktan geri durmayacağız. İyiliği, güzelliği, sevgi ve dayanışmayı hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.