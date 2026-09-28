Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde devam eden 23. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Konya'nın kültür ve sanat hayatına renk katıyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, birbirinden özel etkinliklerle tüm coşkusuyla devam ediyor.

Söyleşiler, paneller, konserler ve sema programlarıyla dolu dolu geçen festival, farklı coğrafyalardan sanatçıları ve mistik müzik kültürlerini 30 Eylül'e kadar Konyalılar buluşturmaya devam edecek.

'Semâ ya Selâ; Niyaz Mukabelesi' temasıyla gerçekleştirilen festivalin başladığı ilk gün olan 21 Eylül'de Kültürpark Amfi'de Ender Balkır 'Akustik Türküler', Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da Selçuklu Kongre Merkezi'nde 'Destansı Türküler' konseri verdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ahmet Çalışır, 'İslam Medeniyetinde Estetik Arayış' konulu söyleşi, neyzen Ahmet Şahin ney dinletisi, tambur sanatçısı ve musiki eğiticisi Kağan Ulaş da 'Sesler ve İlişkiler' temalı programı icra etti.

İkinci gün etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Bülent Behlül Altunkeser, 'Müziğin Zirvesinde Bir Mevlevi Dervişi İsmail Dede', Prof. Dr. Bülent Behlül Altunkeser ile Kağan Ulaş 'Klasik Müziğimize Dair', Mehmet İhsan Özer 'Türk Müziği İcrasında Yönetim' konulu söyleşiler gerçekleştirdi.

Kültürpark Amfi Tiyatro'da Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı tarafından Türk Müziği Konseri'nin düzenlendiği ikinci gün etkinlikleri kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde ise Romanya'dan Corina Sirghi sahne aldı.

Festivalin üçüncü gününde Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Dr. Ahmet Çalışır 'Mevlevi Ayin-i Şerifi'nin Biçim Yönünden İnşası', Kağan Ulaş 'Repertuvar Tasarımı Üzerine', Prof. Dr. Mehmet Gönül 'Türk Musikisinde Ahenk', Ali Bektaş ise 'Mevlana'nın Müzisyenleri' konulu söyleşiler düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Devlet Türk Tasavvuf Müziği ve Sema Topluluğu, Kültürpark Amfi Tiyatro'da Tasavvuf Müziği Konseri verdi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde ise Hollanda'dan Amsterdam Andalusian Orkestrası sahne aldı.

Dördüncü gün etkinlikleri kapsamında gündüz programları Depo No:4'te gerçekleştirildi. Mustafa Celaleddin Aksoy, 'Kanun da Akort ve Mandal Sistemi', Dr. Özgür Yakınlar 'Türk Müziği Toplu İcrasında Çalgıların Register Uyumu', Ali Bektaş 'İslam Geleneğinde Müzik ve Ontoloji', Kağan Ulaş 'Müziğin Manevrası' programlarını icra etti.

Etkinliklerin akşam seansında ise Kültürpark Amfi Tiyatro'da Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu 'Bir Nefesçik Söyleyelim' konseri, Selçuklu Kongre Merkezi'nde Kolombiya'dan Yeison Londreo dinleyicilerle buluştu.

Festivalin beşinci gününde yine birbirinden değerli etkinlikler sanatseverlerle buluştu. Depo No:4'te Özer Özel 'Türk Müziği Eğitim Yöntemleri', Doç. Dr. Aslıhan Eruzun Özel 'Öğrenim, İcracılık Eğitim ve Deneyimler Üzerine Tespitler', Doç. Dr. Aslıhan Eruzun Özel ve Özer Özel 'İcra Örnekleri' programlarına katıldı.

Kültürpark Amfi Tiyatro'da Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Mistik Müzik Topluluğu, Selçuklu Kongre Merkezi'nde de Türkiye İspanya ortaklığıyla Gürkan Özkan/Sergio Daries sahne aldı.

Altıncı gün etkinlikleri kapsamında saat 19.00'da Kültürpark Amfi Tiyatro'da Zeynel Genç-Hasan Genç-Hasan Özçırpan 'Dem-i Avaz' saat 20.00'de ise Selçuklu Kongre Merkezi'nde Tayvan'dan 3People Music grubu sanatseverlerle buluştu.

Yedinci gün etkinlikleri olan 27 Eylül Pazar günü Kültürpark Amfi Tiyatro'da Türkiye'den Zakiran Ensemble, Selçuklu Kongre Merkezi'nde de Rusya'dan Hun Huur Tu grubu sanatseverlere unutamayacakları bir müzik ziyafeti sundu.