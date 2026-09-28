Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli ilçesinde 15 bin 500 metrekarelik alana kurulu Yaş Meyve-Sebze Kurutma Entegre Tesisi, hizmet vermeye başladı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ A.Ş. tarafından Korkuteli ilçesi Bozova mahallesine kazandırılan Yaş Meyve Sebze Kurutma Entegre Tesisi üretime geçti.

Günlük 7.5 ton kurutma ve saatlik bin paketleme kapasitesine sahip tesiste kurutma işlemi tamamen güneş enerjisi ve perlit kullanılarak hava kurutma (AIR DRY) teknoloji ile enerjisini temin ederek gerçekleştiriliyor.

Antalya'nın tarımsal üretim ve çeşitliliğine katma değer sağlayarak, bölgede istihdamı arttırmayı hedefleyen tesiste meyve kurutma üniteleri çalışmaya başladı.

Tesiste domates, armut, erik, portakal, elma ve mantar başta olmak üzere pekçok farklı ürün hijyenik ve kontrollü koşullarda kurutuluyor. Tesis, yüzde yüz çevreci olmasının yanında teknolojisi itibariyle Türkiye'nin sayılı tesisleri arasında yer alıyor.

FİRMA VE ÜRETİCİLER BİLGİ ALIYOR

Ürünlerini düşük fiyattan satmak yerine kurutarak değerlendirmek isteyen firma ve üreticiler tesisi kullanmak için yetkililerle görüşerek bilgi alıyor.

Bölgede ve çevre ilçelerden üreticilerin tesise getirdiği elma, armut, çilek, muz, portakal ve mandalina gibi meyveler kurutularak üreticilere toplu halde teslim ediliyor.

Paketleme ünitelerinin de devreye girmesiyle talepte bulunan firmalara özel paketleme işlemi de tesiste el değmeden yapılabilecek. Her türlü meyve sebzenin de işlenebileceği tesiste üretilen ürünler yurt dışına pazarlanarak ülke ekonomisine de katkı sunacak.