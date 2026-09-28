Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ankara'da bu yıl onuncusu gerçekleşen Ankara Coffee Festivali'ne katılarak kahveseverlerin gözdesi ONON Kafe standında kendi elleriyle hazırladığı kahveleri ziyaretçilere ikram etti.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ankara Bilkent Center'da bu yıl onuncusu düzenlenen ve her yıl binlerce kahveseverin bir araya getiren Ankara Coffee Festivali'ne katıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşları uygun fiyatlı kaliteli kahvelerle buluşturmaya devam eden Akın, festivalde yerini alan Balıkesir'in yerel markası ONON Kafe standını ziyaret ederken Balıkesirli hemşehrileri ve kahveseverlerle bir araya geldi.

Ziyaret esnasında önlüğü takarak barista tezgahının arkasına geçen Akın, ziyaretçiler için özel kahveler hazırladı. Balıkesir'in misafirperverliğini ve sıcaklığını Ankara'ya taşıdıklarını söyleyen Akın, kendi elleriyle yaptığı kahveleri vatandaşlara ikram etti.

'Adı Da Tadı Da Bizden' mottosuyla Balıkesirlilerin gözdesi olan ONON Kafe, festivalde de büyük ilgi görürken kahveseverlerden de tam not aldı.