Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 'Topuk Yaylası Kano Festivali'nde yaklaşık 300 genç doğayla iç içe bir gün geçirdi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Gençlik Merkezi ve Gençlik Ofisi'ne kayıtlı gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında katılımcılar sabah saatlerinde Anıtpark Meydanı'nda bir araya geldi. Buradan otobüslerle Topuk Yaylası'na hareket eden gençler, programın ilk bölümünde doğa yürüyüşü yaparak hem bölgenin doğal güzelliklerini keşfetti hem de kaynaşma fırsatı buldu.

Yürüyüşün ardından kahvaltıda buluşan gençler, daha sonra Topuk Göleti'nde düzenlenen kano ve dragon yarışlarına katıldı. Takımlar halinde gerçekleştirilen yarışlarda gençler hem mücadele etti hem de eğlenceli anlar yaşadı.

Etkinlikte konuşan gençler, yaz tatilini sportif ve sosyal faaliyetlerle değerlendirme imkanı bulduklarını belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, kentte gençlere yönelik sportif ve sosyal etkinlikleri artırarak sürdüreceklerini ifade etti. Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fatih Yalçın da gençlerin her zaman en iyi hizmeti hak ettiğini belirterek, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün 'Spor Şehri Düzce' vizyonu doğrultusunda gençlere yönelik etkinlikleri sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Festival, yarışların tamamlanmasının ardından katılımcıların otobüslerle Anıtpark Meydanı'na dönüşüyle sona erdi.