Gaziantep’te düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, profesyonel atletlerin kıyasıya mücadelesine sahne olurken, dereceye giren sporcular ödüllendirildi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Maratonun ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde, ilk üçe giren sporculara kupalarını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Nihat Bağcı, Asbaşkanı Özür Ulupınar, Gençlik Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı takdim etti.

21K Genel Klasman Erkekler kategorisinde Sezgin Ataç birinci olurken, Hüseyin Can ikinci, Ersin Tekal ise üçüncü oldu. Kadınlarda Dilek Öztürk birinci, Pınar Demir ikinci, Özge Çolak ise üçüncü sırayı elde etti.

21K kategorisinde erkek sporcular yaş gruplarına göre 9 kategoride yarışarak toplam 27 kupa kazandı. Kadın sporcular ise 7 kategoride mücadele edip 21 kupa aldı. Ayrıca takım yarışmalarında kadınlar ve erkekler kategorilerinde toplam 6 kupa sahiplerini buldu.

Genel Klasman kategorisinin olmadığı 10K koşusunda kadınlar ve erkekler 11’er kategoride yarıştı. Bu yarışta dereceye giren sporculara toplam 66 kupa dağıtıldı.

Tören sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleri, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.