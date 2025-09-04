Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ressam Ayten Taşpınar tarafından Afiş Tasarım Estetiği ile hazırlanan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk temalı 33 eserden oluşan resim sergisini sanatseverler ile buluşturdu.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü konu alan, Ressam Ayten Taşpınar tarafından hazırlanan 33 eserden oluşan koleksiyonu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda düzenlenen törenle ziyarete açtı. Sergi, 3-30 Eylül 2025 tarihleri arasında her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.

CUMHURİYET TARİHİNİ BELGELEYEN SANAT ESERLERİ

Cumhuriyetin ilk yarım asrının coşkusunu ve Muğla’daki sanatsal seferberliğin izlerini yansıtan eserler, yalnızca birer sanat ürünü değil aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin görsel belgeleri niteliği taşıyor. Sergide Atatürk’ün yaşamından kesitleri yansıtan fotoğraflar, Nutuk’tan alıntılar ve farklı sanat teknikleriyle hazırlanmış çalışmalar da yer alıyor.

BERRİN DUMAN: “ÇALIŞMALARI GÖRENLER HAYRAN KALACAKTIR”

Sergiyi ziyaret eden Berrin Duman, “Sergiyi çok beğendik. Çalışmaları görenler hayran kalacaktır. Ayten Hanıma bu çalışmalar için minnet borçluyuz, Muğla’mıza böyle bir katkısı olduğu içinde çok mutluyuz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras sağ olsun sanata ve sanatçıya her zaman destek oluyor. Yanımızda olduğunu her zaman hissediyoruz.” diye konuştu.

SADETTİN ÖZBEK: “AYTEN HOCAMIZ ADINI MUĞLA TARİHİNE YAZDIRAN BİR DEĞERDİR”

Muğla Sanatseverler Derneği Başkanı Sadettin Özbek, “Bu sergi Cumhuriyetin 50. yılında Muğla’da sergilenmişti. Ayten Hocamız yıllardır bu çalışmalarıyla adını Muğla tarihine yazdıran bir değerdir. Bu sergi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatan en güzel sergilerden biridir. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a bu sergi için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Ressam Ayten Taşpınar: “Tüm Gücümüzle Cumhuriyete Sahip Çıkmalıyız”

Ressam Ayten Taşpınar açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Ne kadar şanslıyız ki; laik, demokratik, Cumhuriyetimizde doğduk, büyüdük, yaşadık, yaşıyoruz. Tüm gücümüzle Cumhuriyete sahip çıkmalıyız. Başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere sergimizin yapımına elverenler, elbirliği ile çalıştığımız herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni kuşakların, yeni yetişecek çocuklarımızın her an ulaşabileceği sağlıklı bilgi donanımına sahip ortamlar yaratabilelim ki; Kurtuluş Savaşlarımız, Cumhuriyetimizin kuruluşu, devrimlerin gerçekleşmesi, bağımsızlığımızı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün olağanüstü ileri görüşünü ve çabalarını içselleştirelim, içimize sindirelim.” dedi.

Hülya Muratlı: “Sergimiz Bir Ay Boyunca Açık Olacak”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hülya Muratlı, “Bugün burada, çok değerli eserlerle buluşuyoruz. Sergi, ressam Ayten Taşpınar’ın kara kalem ve kolaj teknikleriyle hazırladığı 33 eserini içeriyor. Sergimiz bir ay boyunca açık olacak. Tüm vatandaşlarımızı bu değerli sergimize davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Başkan Aras: “Atatürk’ün Yolunda, Cumhuriyetin Işığında Yürüyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasını ve bizlere bıraktığı eşsiz mirası sanat yoluyla yaşatmak hepimizin görevidir. Ressam Ayten Taşpınar’ın hazırladığı bu eserlerin, bugün yeniden Muğlalılarla buluşması çok kıymetli ve anlamlıdır.

Atatürk yalnızca bir devlet adamı değil, milletinin her anında yanında olan bir liderdir. Onun fikirleri, devrimleri ve vizyonu bugün bizlere yol göstermeye devam ediyor. Sanata ve sanatçıya verdiği değer, bizler için de her zaman bir yol haritası olmuştur.

Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de Atatürk’ün yolunda, Cumhuriyetin ışığında, demokrasiye ve özgürlüklere sahip çıkarak kültürü ve sanatı desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.